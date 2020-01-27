Сожгли заживо. За убийство пенсионеров в Слуцке судят трех мужчин. Им грозит смертная казнь

Источник материала: Слуцк Город





В Слуцком районе начался процесс по делу о жестоком убийстве двух пенсионеров — 79 и 94 лет и покушении на убийство 85-летней пенсионерки. На скамье подсудимых — три жителя местных деревень. Согласно обвинению, они сначала душили мужчин, а потом сожгли их заживо. Из дома первой жертвы вынесли 50 рублей, из дома второй жертвы — около 300 рублей. Фигурантам грозит смертная казнь, двое из них ранее были судимы за кражи, сообщает TUT.BY.

На первый день заседания в суд Слуцкого района пришло более десяти человек. Это родственники и односельчане убитых пенсионеров. Родных обвиняемых в зале нет.

В клетке — три человека. 33-летний Валентин Бушнин окончил 9 классов, нигде не работал, судим шесть раз за кражи — первый раз в 15 лет. Обвиняемый женат, у него есть 4-летний ребенок. 25-летний Виталий Мятеж работал трактористом в колхозе, у него двое маленьких детей — 5 лет и 2 года, ранее молодой человек судим не был.

— Жаніўся, бо баяўся ісці ў армію, — говорят о Мятеже соседи. — А чалавека забіць не пабаяўся.

Третий фигурант — 29-летний Виктор Скрундик, до задержания нигде не работал, судим за кражу и угон автомобиля. Под стражей обвиняемые находятся почти год.

Четвертый обвиняемый по делу — 36-летний Сергей Захарченя — находится на свободе, ему предъявлено обвинение в краже — вместе с Мятежем вынес из дома соседа электрокосу и фонарь. Остальных судят не только за хищения, но и за жестокие убийства людей.

Убивали пьяными, брали по 50, 300 рублей

— Забілі майго хроснага, — говорит одна из слушателей процесса. — 94 гады яму было! Удзельнік вайны, самы стары чалавек быў у вёсцы. Спытайце ў любога: ён нікога не пакрыўдзіў, мата не сказаў. Ён нават забойцу гэтаму дараваў, калі той пяць год таму ў яго бензапілу скраў. Дараваў, а ён прыйшоў і забіў яго!

Виктор Скрундик и Валентин Бушнин

Речь идет о Викторе Скрундике. Односельчане говорят, что парня воспитывали бабка и дед — отца и мать лишили родительских прав. Виктор некоторое время работал на ферме, но последнее время числился как безработный. К пенсионеру Владимиру Гаркавому он приходил, чтобы помочь по хозяйству, за деньги.

— Піць і гуляць — вось што яны хацелі, абы не рабіць, — говорят об обвиняемых жители Слуцкого района, которые пришли в суд.

Как указано в обвинении, Виктор Скрундик вместе с другом Виталием Мятежем пришли к 94-летнему Владимиру Гаркавому под предлогом взять взаймы денег. Скрундик ударил пенсионера в грудь, а когда тот упал на землю, скрутил вокруг его шеи кабель. Вымогали деньги. Сначала взяли 100 рублей, потом еще 180. Мятеж также нашел в доме четыре бутылки водки и бутылку вина. Пенсионера соучастники решили убить. Душил сначала один, потом второй, а когда 94-летний мужчина перестал сопротивляться, подожгли дом, в котором оставили пожилого человека. Как установит экспертиза, Владимир Макарович умер от отравления угарным газом, то есть на момент поджога он еще был жив. «Сожгли заживо», — уточнил гособвинитель Вадим Лолуа.

Виталий Мятеж

Точно такой же план Скрундик, согласно обвинению, осуществил с еще одним товарищем — 33-летним Валентином Бушниным, который шесть раз был судим за кражи, первый раз в 15 лет. Друзья пришли к знакомому 79-летнему пенсионеру Михаилу Шугалею под предлогом продать зерно. Скрундик ударил мужчину в грудь, а когда тот упал, обернул вокруг его шеи заранее подготовленную веревку. Требовали деньги. Когда пенсионер перестал сопротивляться, в его доме устроили поджог, мужчина, по данным экспертизы, был еще жив. Товарищи вынесли с собой 50 рублей.

Через две недели Скрундик снова вышел на преступление — пришел к 85-летней пенсионерке под предлогом, что хочет купить у нее спиртное. Когда женщина открыла двери, нанес несколько ударов ей в грудь, заставил спуститься в подвал — требовал выдать алкоголь. Там продолжил избивать женщину, угрожал, что убьет ее, требовал выдать ему 1 тысячу рублей. В итоге попытался вынести из дома 30 рублей, бутылку самодельного вина и телевизор.

Сергей Захарченя

Прокурор заявил, что завершить преступление Скрундик не смог по независящим от него обстоятельствам: женщина смогла вырваться и убежать, вскоре в дом зашел сосед, который испугал нападавшего, и тот скрылся.

В обвинении отмечено, что на преступление товарищи шли в состоянии алкогольного опьянения. Между первым и последним преступлением прошло три месяца.

Никто из обвиняемых не признает свою вину в убийствах и покушении на убийство. Когда прокурор зачитывал обвинение, они сидели, опустив головы.