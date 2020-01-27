Новый кроссовер Volvo XC90 перейдет на электротягу

Источник материала: Tut.by

В гамме нового поколения флагманского кроссовера Volvo XC90, которое в дилерских шоу-румах ожидается в 2022 году, будут только электрические и гибридные модификации с бензоэлектрической силовой установкой. Об этом сообщает британское издание Auto Express , ссылаясь на главу Volvo Хокана Самуэльссона.





По его словам, выпускаться новый XC90 будет на американском заводе компании в Южной Каролине, а основой «электрификации» кроссовера послужит новое поколение «старшей» модульной платформы SPA2, на которой станут базироваться все последующие Volvo 60-й и 90-й серий. Дизелей у XC90 третьего поколения не будет — это вписывается в новую стратегию Volvo , согласно которой к 2025 году половину объема продаж компании должны составлять электромобили (другая половина — это «гибриды»).

Кроме того, новый XC90 первым из всех Volvo получит фирменную систему автоматизированного управления следующего поколения — речь идет о шоссейном автопилоте с третьим уровнем автономности («eyes-off»), который позволит избавить водителя не только от управления, но и от слежения за дорогой.

Напомним, что свой первый электрокар Volvo представила прошлой осенью — им стал кроссовер XC40 Recharge . В ближайшие пять лет компания ежегодно собирается выводить на рынок по меньшей мере одну новую модель электромобиля.