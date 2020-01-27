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Китай обогнал Россию по производству оружия – SIPRI

27.01.2020 14:38 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Китай обогнал Россию по производству оружия – SIPRI

фото: rbk.ru

Китай стал вторым после США производителем оружия в мире, сообщил Стокгольмский международный институт исследований проблем мира.

Эксперты института смогли впервые проанализировать объемы производства китайских производителей оружия. Выяснилось, что в 2017 году четыре компании из Китая продали на 16,4 млрд долларов больше, чем десять крупнейших российских конкурентов, пишет РБК.

Согласно подсчетам SIPRI, совокупный объем продаж четырех китайских компаний в 2017 году составил 54,1 млрд долларов, в то время как девяти крупнейших российских компаний - 37,7 млрд долларов.

Эксперты отметили, что в 2017 году в топ-20 производителей оружия входили 11 американских, шесть западноевропейских и три российских компании, однако с учетом новых данных в топ-10 вошли бы три компании из Китая. При этом специалисты указали, что реальные траты китайцев могут быть еще выше.

В декабре институт сообщал, что в 2018 году объем продаж российских компаний снизился до 36,2 млрд долларов — 8,6% от общего объема в мире. США продали оружия и оказали военные услуги на 246 млрд долларов (59% от общего объема продаж).

 
 
 
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Китай стал вторым после США производителем оружия в мире, сообщил Стокгольмский международный институт исследований проблем мира.
 
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