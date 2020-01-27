На территории Брестской крепости дети обнаружили немецкий пистолет

Источник материала: Аргументы и факты

Интересную находку обнаружили дети на территории Брестской крепости 25 января. 12-летний мальчик рассказал, что он с друзьями гулял в крепости на валах Кобринского укрепления. Он обратил внимание на торчащий из песка предмет. Раскопав его, дети обнаружили, что это старый пистолет.

Мальчик принес пистолет домой. Его мама обратилась в правоохранительные органы и сообщила о находке. Сотрудники милиции выехали по указанному адресу. Осмотрев находку, правоохранители попросили брестчанку написать заявление о добровольной сдаче оружия.

Предварительно, находкой оказался немецкий сигнальный пистолет Walther Leuchtpistole 1934 года выпуска. Оружие изъято, проводится проверка.

В УВД Брестского облисполкома напомнили, что при добровольной сдаче оружия и боеприпасов граждане освобождаются от административной и уголовной ответственности. При этом при обнаружении предметов, похожих на боеприпасы, ни в коем случае не нужно к ним приближаться, а также брать в руки и приносить домой. О таких случаях следует немедленно сообщать в правоохранительные органы.