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На территории Брестской крепости дети обнаружили немецкий пистолет

27.01.2020 15:08 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

На территории Брестской крепости дети обнаружили немецкий пистолет
УВД Брестского облисполкома

Интересную находку обнаружили дети на территории Брестской крепости 25 января. 12-летний мальчик рассказал, что он с друзьями гулял в крепости на валах Кобринского укрепления. Он обратил внимание на торчащий из песка предмет. Раскопав его, дети обнаружили, что это старый пистолет.

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Мальчик принес пистолет домой. Его мама обратилась в правоохранительные органы и сообщила о находке. Сотрудники милиции выехали по указанному адресу. Осмотрев находку, правоохранители попросили брестчанку написать заявление о добровольной сдаче оружия.

Предварительно, находкой оказался немецкий сигнальный пистолет Walther Leuchtpistole 1934 года выпуска. Оружие изъято, проводится проверка.

В УВД Брестского облисполкома напомнили, что при добровольной сдаче оружия и боеприпасов граждане освобождаются от административной и уголовной ответственности. При этом при обнаружении предметов, похожих на боеприпасы, ни в коем случае не нужно к ним приближаться, а также брать в руки и приносить домой. О таких случаях следует немедленно сообщать в правоохранительные органы.

 
 
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Предварительно, находкой оказался немецкий сигнальный пистолет Walther Leuchtpistole 1934 года выпуска.
 
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