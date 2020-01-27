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Более 300 студентов примут участие в 55-м «Звёздном походе»

27.01.2020 15:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске 27 января дан старт интернациональному, 55-му по счёту «Звёздному походу», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Более 300 студентов примут участие в 55-м «Звёздном походе»

В музейно-парковом комплексе «Победа» у памятного знака в честь граждан всех национальностей, освобождавших Беларусь от немецко-фашистских захватчиков, проходит торжественный митинг. 

Более 300 студентов примут участие в 55-м «Звёздном походе»


Утром благословение участники акции получили во Всехсвятском храме. Проект реализуется Белорусским государственным педагогическим университетом начиная с 1966 года. 

Более 300 студентов примут участие в 55-м «Звёздном походе»

Протоиерей Алексей Васин, клирик прихода храма в честь Всех Святых:
Студенты-звездники 55-й интернациональной акции, посвященной победе, подключаются (и мы подключаемся) к этой республиканской акции 75-летия нашей общей победы. И активно участвуем в становлении всего фонда, артефактов, связанных с нашей историей. Потом они привезут с разных регионов Беларуси землю, которую они собрали, и в общей капсуле мы поместим эту землю сюда. Таким образом труд и деятельность нашего студенчества будет также направлена на созидание жизни храма, жизни государства, жизни нравственности.

Более 300 студентов примут участие в 55-м «Звёздном походе»

В 2020 году более 300 студентов, включая иностранных, проведут митинги, окажут шефскую помощь ветеранам и возложат цветы к памятникам по всей стране. 

Люди в материале: Протоиерей Алексей Васин
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске 27 января дан старт интернациональному, 55-му по счёту «Звёздному походу», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  В...
 
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