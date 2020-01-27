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Более 300 студентов примут участие в 55-м «Звёздном походе»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске 27 января дан старт интернациональному, 55-му по счёту «Звёздному походу», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В музейно-парковом комплексе «Победа» у памятного знака в честь граждан всех национальностей, освобождавших Беларусь от немецко-фашистских захватчиков, проходит торжественный митинг.
Протоиерей Алексей Васин, клирик прихода храма в честь Всех Святых:
В 2020 году более 300 студентов, включая иностранных, проведут митинги, окажут шефскую помощь ветеранам и возложат цветы к памятникам по всей стране.
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Новости Беларуси. В Минске 27 января дан старт интернациональному, 55-му по счёту «Звёздному походу», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В...
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