ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Судить будут руководство: итоги расследования взрыва на "Могилевдреве"

27.01.2020 15:01 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Уголовные дела в отношении руководителей ОАО "Могилевдрев" по факту смертельного взрыва в одном из цехов в ближайшее время будет направлено в суд, сообщает Следственный комитет.

Судить будут руководство: итоги расследования взрыва на "Могилевдреве"
на месте взрыва

Смертельный взрыв

Напомним, взрыв в одном из цехов "Могилевдрева" произошел 25 сентября 2018 года около 18:30. В результате ЧП пострадали семь человек. Одна из работниц предприятия, 53-летняя женщина, позже скончалась в больнице.

Остальные пострадавшие получили различные травмы, двум из них причинены тяжкие телесные повреждения. Помимо этого, ущерб нанесен оборудованию и зданию мебельного цеха. Его оценили 23 тысячи рублей.

По факту смертельного взрыва возбудили уголовные дела. Ход расследования лично контролировал председатель Следственного комитета Иван Носкевич.


Что привело к трагедии

В ходе расследования эксперты выяснили, что привело к взрыву. Выяснилось, что в 2013 году был модернизирован мебельный цех №3, в котором по проекту предусматривалось использование взрывопожаробезопасных лаков на водной основе.

"В 2016 году УП "БР Консалт" инициировано объединение мебельных цехов №1 и №3 в один. В 2017 году исполнявший обязанности генерального директора ОАО "Могилевдрев" главный инженер предприятия дал указание объединить данные цеха, при этом не обеспечил проведение необходимых процедур, внесение изменений в проектную документацию и выполнение мероприятий по обеспечению взрывопожарной безопасности. 

После объединения в мебельном цехе №3 стали использовать взрывопожароопасные нитролаки, на которые не была рассчитана система вентиляции", - рассказали в СК.

Эти и другие нарушения повлекли за собой образование и накопление взрывоопасной паровоздушной смеси внутри воздуховодов вентиляционной системы и окрасочных кабин 25 сентября 2018 года. 

Это привело к химическому самовозгоранию лакокрасочных материалов, возникновению пожара с воспламенением и последующим взрывом топливно-воздушной смеси.

"Помимо главного инженера, исполнявшего обязанности генерального директора, ответственным за выполнение требований правил пожарной безопасности и охраны труда являлся начальник мебельного цеха предприятия. Он также был ответственным за исправное техническое состояние и эксплуатацию технологического оборудования, вентиляционных систем в мебельном цехе, однако, более года не принимал мер для устранения нарушений", - пояснили в Следственном комитете.

По словам следователей, заместитель директора по техническим вопросам УП "БР Консалт" знал о проведенном в 2017 году объединении мебельных цехов, но не проконтролировал выполнение должностными лицами ОАО "Могилевдрев" необходимых мер безопасности.

"При этом он должен был и мог выявить имеющиеся нарушения и принять меры к их устранению в силу возложенных на него служебных обязанностей", - подчеркнули в СК.


Будут судить

В отношении 38-летнего бывшего главного инженера, исполнявшего обязанности гендиректора, и 46-летнего бывшего начальника мебельного цеха ОАО "Могилевдрев" возбуждено дело по части 3 статьи 304 Уголовного кодекса Беларуси ("Нарушение правил пожарной безопасности"). Замдиректора по техническим вопросам УП "БР Консалт" предъявлено обвинение по статье 428 ("Служебная халатность").

Все обвиняемые дали подписку о невыезде.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уголовные дела в отношении руководителей ОАО "Могилевдрев" по факту смертельного взрыва в одном из цехов в ближайшее время будет направлено в суд, сообщает...
 
Новости дня
Новости разные
 
Таможенный комитет: основной объем "санкционки" из Беларуси в РФ ввозят сами россияне
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

26.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
27.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика