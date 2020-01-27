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И взаимное уважение

27.01.2020 — Разное | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

Отделение ГАИ РОВД с 15 по 20 января, с целью минимизирования неблагоприятных факторов, влияющих на безопасность дорожного движения, усилило работу в самое опасное время суток. В утренние часы, с 6 до 9, и вечернее время, с 17 до 20 часов, сотрудники ОГАИ с дополнительным привлечением иных служб МОБ несли службу вблизи учреждений образования, пешеходных переходов, участков автодорог и улиц города, на которых ранее совершались ДТП. Работники милиции оказывали необходимую помощь как водителям, так и пешеходам, разъясняли о важности использования пешеходами световозвращающих элементов, о запрете движения по дорогам в снегопад и гололедицу на вело- и мототранспорте, о персональной ответственности каждого водителя за соблюдение требований Правил дорожного движения.
Однако не все жители нашего района являются законопослушными. В ходе дополнительных рейдовых мероприятий были выявлены грубые нарушения административного законодательства – управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, управление автомобилем, не имея права управления, а также нарушение правил обгона.
Помните, что лучшая профилактика дорожно-транспортных происшествий – это взаимное уважение и соблюдение Правил дорожного движения.
ОГАИ РОВД.

 
 
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Отделение ГАИ РОВД с 15 по 20 января, с целью минимизирования неблагоприятных факторов, влияющих на безопасность дорожного движения, усилило работу
 
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