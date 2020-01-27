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Важное и ответственное дело

27.01.2020 — Разное | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

Выбор профессии – дело непрос­тое. В 60-е годы прош­лого столетия все парни хотели быть космонавтами. Затем приоритеты поменялись. Поэтому при выборе профессии не стоит руководствоваться критериями моды и престижа, которые могут измениться раньше, чем вы окончите вуз.

Выбор профессии должен быть обдуманным, чтобы потом не разочароваться в ней. Многие делают осознанный выбор, идя по стопам родителей. Среди таких людей – главный инженер СПК «Колхоз им. Суворова» Николай Ковалев. Его отец, Иван Михайлович, всю свою трудовую жизнь отдал сельскому хозяйству. Он работал председателем одного из хозяйств, а также первым заместителем начальника управления сельского хозяйства и продовольст­вия райисполкома. Мать, Клавдия Степановна, 40 лет проработала экономистом в колхозе «Заветы Ильича».

Важное и ответственное дело

Мы попросили Николая Ковалева рассказать о себе:
– Родился я в Кричеве. Учился в средней школе № 6. После школы решил учиться в нашем колледже на техника-механика. Отучившись в ГПАТК, пришел работать заведующим машинным двором в колхоз «Заветы Ильича». Работа, конечно, непростая, но втянулся. Отработал здесь примерно полтора года, женился и перебрался жить в Славгород. Прожил в этом городе восемь лет, но судьба распорядилась так, что вновь вернулся на Кричевщину. Здесь устроился на работу механизатором в КСУП «Доб­рость», поступил учиться в Горецкую сельскохозяйственную академию на инженера-механика.
– Расскажи о своей семье.
– Жена Ольга работает в детском саду помощником воспитателя. Младшей дочери Ульяне скоро исполнится шесть лет, пойдет учиться в школу. Старшая дочь Оксана учится БГАТУ на экономиста.
– А как ты оказался в должности главного инженера?
– Трудился, ездил сдавать сессии, а затем предложили работу главным инженером в СПК «Колхоз им. Суворова». Работа интересная, ответст­венная и такая же важная, как агрономия или зоотехния. Ведь от машинно-тракторного парка многое зависит в хозяйст­ве. В этой должности работаю уже пять лет. Наше хозяйство в районе сильнейшее по многим показателям, в том числе и по урожайнос­ти. За это время хлеборобов, специалис­тов хозяйства, председателя Алексея Малашенко не раз отмечали на различных уровнях: районном, областном, республиканском. В этом году юбилейной медалью и дипломом третьей степени облисполкома был награжден наш водитель Александр Пугачев, Почетной грамотой Минис­терства сельского хозяйст­ва и продовольствия Республики Беларусь отмечен труд тракториста-машинис­та Сергея Березуева. Я также был награжден дип­ломом третьей степени облисполкома.
– Впереди хлеборобов ждет весенняя посевная кампания…
– Да. В нашем хозяйстве к ней готовятся: закупаются необходимые запасные части, ремонтируется техника. К посевной наше хозяйство будет готово вовремя.
– Чем занимаетесь в свободное от работы время?
– Свое свободное время провожу с семьей. По возможности, выезжаем на природу. Увлекаюсь рыбалкой.
Подготовил Александр Гавриленко.
На снимке: А. Пугачев (слева) и Н. Ковалев в Могилеве.

 
Теги: Могилев
 
 
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Выбор профессии – дело непрос­тое. В 60-е годы прош­лого столетия все парни хотели быть космонавтами. Затем приоритеты поменялись. Поэтому при
 
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