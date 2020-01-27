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В Беларуси появится отечественная версия шоу талантов X-Factor

27.01.2020 13:40 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси появится отечественная версия шоу талантов X-Factor
Фото из открытых источников

В Беларуси появится отечественный аналог популярного музыкального шоу талантов X-Factor. Об этом сообщили представители Белтелерадиокомпании, которая стала обладателем прав на этот проект на территории нашей страны.

В Беларуси появится отечественная версия шоу талантов X-Factor Вице-премьера взволновал вопрос, почему в Беларуси нет шоу «Голос»

В телекомпании уже объявили о старте кастинга на популярный проект. По словам организаторов, ярких участников шоу будут искать в крупных белорусских городах. Есть возможность прислать свою заявку и по Интернету. Ожидается, что трансляция шоу будет проходить на телеканале «Беларусь 1».

X-Factor – международный проект, стартовавший в телевизионном эфире в Великобритании еще в 2004 году. Позже права на успешное музыкальное шоу купили в 56 странах мира, а общая телеаудитория проекта составила свыше 500 млн человек.

Не раз участниками шоу становились белорусские участники. К примеру, дважды суперфиналистами украинской версии проекта становились белорусы: в 2012 году победу едва не одержал Евгений Литвинкович, а в 2019-м до суперфинала добрался шоумен и певец Георгий Колдун. В 2018 году белорусская певица Kattie стала победительницей латвийской версии шоу.

К слову, в начале 2019 года вопросом о том, почему в Беларуси нет аналогов популярных мировых шоу талантов «Голос» или «Х-Factor» озадачились власти. В частности, заместитель премьер-министра Беларуси Игорь ПЕТРИШЕНКО отмечал, что белорусские таланты стали все чаще побеждать в зарубежных шоу. При этом в нашей стране у них такой возможности нет. Тогда Игорь Петришенко поручил Минкульту совместно с Белтелерадиокомпанией рассмотреть вопрос о запуске национального телевизионного проекта формата шоу «Голос» или «Х-Factor».

 
 
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Обладателем прав на популярный проект на территории нашей страны и организатором X-Factor в Беларуси стала Белтелерадиокомпания.
 
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