В Быхове горела баня

Источник материала: Маяк Преднепровья

26 января в 01 час 43 минуты на центр оперативного управления Быховского районного отдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре в частном жилом секторе по улице Максима Богдановича в городе Быхов.

По прибытии к месту вызова первых подразделений спасателей происходило горение частной бани открытым пламенем.

В результате пожара уничтожена кровля, повреждены стены и перекрытие бани, пострадавших нет.

По предварительной версии причиной пожара явилось нарушение правил эксплуатации отопительной печи.

Поэтому в очередной раз хочется напомнить о необходимости соблюдения правил безопасности при эксплуатации печного отопления.

Нельзя топить печи с открытыми дверцами, применять для розжига горючие жидкости, а так же использовать для топки дрова, длинна которых превышает размеры топки. Нельзя сушить и складировать непосредственно на печах и на расстоянии менее 1, 25 м. от топочных отверстий топливо, одежду и другие горючие вещества и материалы. Горячую золу из печей нужно высыпать в яму, подальше от строений, предварительно затушив водой, песком или снегом.

Чтобы случайно выпавшие горящие угли не привели к пожару, перед печью должен быть прибит к полу металлический лист размерами не менее 50х70 см, не оставляйте открытыми топочные дверцы и топящуюся печь без присмотра.

При сильных морозах, печь безопаснее протапливать дважды в сутки, с некоторым интервалом. Топка печей должна прекращаться не менее чем за 2 часа до отхода проживающих ко сну.

Старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Быховского РОЧС

Сергей Исаенко