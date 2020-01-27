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Таксист насмерть сбил женщину в Дзержинске

27.01.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

25 января в Дзержинске 20-летний таксист на «Рено Логан» белого цвета сбил насмерть женщину

В Дзержинском ОГАИ сообщили, что 25 января около 5 часов утра по улице Фоминых в Дзержинске произошел наезд на пешехода. 53-летняя женщина переходила дорогу в неположенном месте, когда ее сбил автомобиль «Рено Логан», которым управлял 20-летний местный житель со стажем вождения 1,5 года.

От полученных травм женщина скончалась на месте. Виновность или невиновность водителя в происшествии определит проверка.

Дзержинский ОГАИ напоминает: водитель, при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу должен двигаться со скоростью, которая позволит при необходимости уступить дорогу пешеходам (глава 14 пункт 116 ПДД РБ).

Пешеходы, переходите или пересекайте проезжую часть дороги по подземному, надземному пешеходным переходам, а при их отсутствии, убедившись, что выход на проезжую часть дороги безопасен, — по наземному пешеходному переходу, а при отсутствии наземного пешеходного перехода — на перекрестке по линии тротуаров или обочин (глава 4 пункт 17.2 ПДД РБ).

При отсутствии в пределах видимости пешехода подземного, надземного, наземного пешеходных переходов и перекрестка переходить или пересекать проезжую часть дороги по кратчайшей траектории на участке, где дорога хорошо просматривается в обе стороны, убедившись, что выход на проезжую часть дороги безопасен и своими действиями пешеход не создаст препятствия для движения транспортных средств. При пересечении проезжей части дороги вне подземного, надземного, наземного пешеходных переходов и перекрестка в темное время суток пешеходу рекомендуется обозначить себя световозвращающим элементом (глава 4 пункт 17.3 ПДД РБ)».

По информации ОГАИ Дзержинского РОВД в Дзержинском районе с начала 2020 года произошло 4 ДТП с участием пешеходов. Из них 2 погибло и 3 получили ранения. Автомобилями такси совершенно 2 ДТП, в которых 1 пешеход погиб и 2 получили ранения.


 
 
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25 января в Дзержинске 20-летний таксист на «Рено Логан» белого цвета сбил насмерть женщину
 
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