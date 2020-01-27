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Актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике

27.01.2020 15:41 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике
РИА Новости

Актриса Наталья Андрейченко перестала выходить на связь после того, как побывала в субботу в гостях у подруги в Мексике. Представитель актрисы Ян Трунцев рассказал, что она не выходит на связь уже более суток, передает «360»

От подруги Андрейченко уехала в 15:00, пожаловавшись на плохое самочувствие и усталость. Но после того, как села в машину, на связь больше не выходила, хотя ей ехать за рулем нужно было около часа, сообщил Трунцев. 

Он уточнил, что 63-летняя артистка простудила ухо, произошло воспаление, и она пила антибиотики. 

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Представитель актрисы добавил, что в последние дни они с Натальей Андрейченко общались по поводу проекта почти каждый день, поэтому вся команда очень беспокоится. 

Ян Трунцев призвал всех, кто обладает информацией о местонахождении артистки, выйти с ним на связь.  

 
 
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РИА Новости Актриса Наталья Андрейченко перестала выходить на связь после того, как побывала в субботу в гостях у...
 
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