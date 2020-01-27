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Актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике
27.01.2020 15:41 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Актриса Наталья Андрейченко перестала выходить на связь после того, как побывала в субботу в гостях у подруги в Мексике. Представитель актрисы Ян Трунцев рассказал, что она не выходит на связь уже более суток, передает
От подруги Андрейченко уехала в 15:00, пожаловавшись на плохое самочувствие и усталость. Но после того, как села в машину, на связь больше не выходила, хотя ей ехать за рулем нужно было около часа, сообщил Трунцев.
Он уточнил, что 63-летняя артистка простудила ухо, произошло воспаление, и она пила антибиотики.
Представитель актрисы добавил, что в последние дни они с Натальей Андрейченко общались по поводу проекта почти каждый день, поэтому вся команда очень беспокоится.
Ян Трунцев призвал всех, кто обладает информацией о местонахождении артистки, выйти с ним на связь.
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РИА Новости Актриса Наталья Андрейченко перестала выходить на связь после того, как побывала в субботу в гостях у...
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