Спустился на землю? Лукашенко поручил правительству договариваться по газу на прежних условиях









Такое мнение высказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности РФ Игорь Юшков в эфире «Национальной службе новостей»





Напомним, указом №24 от 23 января, Лукашенко одобрил проект Протокола, изменяющего межправсоглашение о порядке формирования тарифов при поставке природного газа, в качестве основы для ведения переговоров с РФ.





Этим документом он уполномочил Совмин провести переговоры с российской стороной: прaвительство имеет прaво вносить в соглaшение сторон не принципиaльные изменения.





По оценке Юшкова, появившийся документ — это возврат Минска к реальности.





"До этого в Беларуси хотели получить от «Газпрома» цену, как для российских потребителей — около 70 долларов за 1000 кубометров газа. Теперь в Минске понимают, что надо сохранить цену, которая есть сейчас — хотя бы на уровне 130 долларов. Иначе будет вообще — 150 долларов за 1000 кубов", - комментирует Игорь Юшков









Юшков также отметил формализм в решении главы Беларуси поручить правительству страны подписывать протокол к соглашению Минска и «Газпрома» и вносить в него изменения. Юшков напомнил, что эти полномочия и так являются компетенциями белорусского правительства.





"Не Лукашенко подписывал предыдущий протокол, а представитель правительства Беларуси. Напомню, контракт между Минском и «Газпромом» подписан до 2021 года. В конце декабря 2019 года к нему подписан протокол, который позволял сохранить цену газа для Беларуси на уровне около 130 долларов за 1000 кубов до конца февраля. Без этого протокола будет около 150 долларов.



