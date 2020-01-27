|
Спустился на землю? Лукашенко поручил правительству договариваться по газу на прежних условиях
Источник материала: Партизан
Указом №24 Лукашенко делегировал правительству право вести переговоры с Россией по поводу продления поставок газа после 1 марта на текущих условиях.
Такое мнение высказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности РФ Игорь Юшков в эфире «Национальной службе новостей»
Напомним, указом №24 от 23 января, Лукашенко одобрил проект Протокола, изменяющего межправсоглашение о порядке формирования тарифов при поставке природного газа, в качестве основы для ведения переговоров с РФ.
Этим документом он уполномочил Совмин провести переговоры с российской стороной: прaвительство имеет прaво вносить в соглaшение сторон не принципиaльные изменения.
По оценке Юшкова, появившийся документ — это возврат Минска к реальности.
"До этого в Беларуси хотели получить от «Газпрома» цену, как для российских потребителей — около 70 долларов за 1000 кубометров газа. Теперь в Минске понимают, что надо сохранить цену, которая есть сейчас — хотя бы на уровне 130 долларов. Иначе будет вообще — 150 долларов за 1000 кубов", - комментирует Игорь Юшков
Юшков также отметил формализм в решении главы Беларуси поручить правительству страны подписывать протокол к соглашению Минска и «Газпрома» и вносить в него изменения. Юшков напомнил, что эти полномочия и так являются компетенциями белорусского правительства.
"Не Лукашенко подписывал предыдущий протокол, а представитель правительства Беларуси. Напомню, контракт между Минском и «Газпромом» подписан до 2021 года. В конце декабря 2019 года к нему подписан протокол, который позволял сохранить цену газа для Беларуси на уровне около 130 долларов за 1000 кубов до конца февраля. Без этого протокола будет около 150 долларов.
То есть, Лукашенко своим поручением правительству делегирует право вести переговоры с Россией по поводу продления этого протокола. Под незначительными поправками он понимает дату протокола и показывает, что белорусы хотели бы продлить действие подписанного протокола, который позволяет сохранить цену на уровне 130 долларов за 1000 кубов", - цитирует Юшкова
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Указом №24 Лукашенко делегировал правительству право вести переговоры с Россией по поводу продления поставок газа после 1 марта на текущих условиях.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)