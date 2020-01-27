На Украине разъяснили ситуацию с обнаружением коронавируса в Киеве (спойлер - без паники!)

Источник материала: Виртуальный Брест

Центр сообщил, что за эпидсезон 2019-2020 года в вирусологическую лабораторию доставлены 73 образца для исследования на грипп. «По результатам исследований 67 образцов, проведенных методом ПЦР, получено 12 положительных результатов: грипп А (H1N1) – 3, грипп А нетипований – 1, грипп В – 3, аденовирус – 2, бокавирус – 1, короновирус – 1 и риновирус – 1», – передает «Обозреватель» сообщение лабораторного центра.

СМИ на основании этой информации сообщили, что в Киеве подтвержден один случай китайского коронавируса. Однако представители лабораторного центра пояснили, что это не китайский коронавирус.

Напомним, по последним данным, 2,4 тыс. человек заразились и 80 погибли от пневмонии нового типа, вызванным новым типом коронавируса. Власти страны объявили о переходе эпидемии в более сложную стадию, сообщалось, что коронавирус охватил почти всю страну. Также он уже проник в Европу.

Известно, что в провинции Хубэй, где произошла вспышка заболевания, находятся 140 россиян, из них 75 являются студентами.