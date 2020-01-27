«24» января 2020 года № 1

Государственный заказчик — управление по труду, занятости и социальной защите Смолевичского районного исполнительного комитета, Минская область, г.Смолевичи, ул.Первомайская, д.1а, Денисевич Наталья Михайловна, тел. 8 01776 29445, u18@mintrud.by

объявляет о проведении 25 февраля 2020 года среди негосударственных некоммерческих организаций, зарегистрированных в установленном порядке и осуществляющих деятельность на территории Республики Беларусь, конкурса на выполнение государственного социального заказа, финансируемого путем предоставления негосударственным некоммерческим организациям субсидий на оказание услуг индивидуального ухода и социально-посреднических услуг.

Проведение конкурса, оформление участия в нем и определение победителя конкурса осуществляются в порядке, установленном Положением о порядке проведения конкурса на выполнение государственного социального заказа, финансируемого путем предоставления негосударственным некоммерческим организациям субсидий на оказание социальных услуг и реализацию социальных проектов, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 декабря 2012г. N 1219 “О некоторых вопросах государственного социального заказа” (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 12.01.2013, 5/36764).

Договор на выполнение государственного социального заказа, финансируемого путем предоставления негосударственным некоммерческим организациям субсидий на оказание услуг индивидуального ухода и социально-посреднических услуг, должен быть подписан 02 марта 2020 года.

Прием конкурсных предложений осуществляется в запечатанных конвертах на бумажном носителе в соответствии с графиком работы государственного заказчика. Срок приема конкурсных предложений истекает в 8.30 25 февраля 2020 года.

Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями состоится 25 февраля 2020 года в 9.00 по адресу: Минская область, г. Смолевичи, ул. Первомайская, 1а, кабинет № 27.

Н.М. ДЕНИСЕВИЧ, начальник управления.