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В Брестской области планируют начать строительство 12 котельных на МВТ. Где они появятся?

27.01.2020 15:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестской области в текущем году планируют начать строительство 12 котельных, работающих на местных видах топлива (МВТ), сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела котельного хозяйства и энергетики областного управления ЖКХ Сергей Ананьев.

В Брестской области планируют начать строительство 12 котельных на МВТ. Где они появятся?

В 2019 году в юго-западном регионе завершили строительство двух котельных на местных видах топлива: в Кобрине - мощностью 12 МВт, в городском поселке Логишин Пинского района - 1,4 МВт. Ввод этих объектов позволил повысить долю МВТ в топливно-энергетическом балансе предприятий ЖКХ Брестской области до 36%.

"В соответствии с государственной программой "Энергосбережение" в 2020 году запланировано начать строительство 12 котельных на местных видах топлива. Часть из них предполагается ввести уже в этом году. Для строительства десяти котельных планируется привлечь заем Международного банка реконструкции и развития, еще две возведут за счет областного бюджета", - отметил Сергей Ананьев.

Средства регионального бюджета направят на обустройство котельных в агрогородке Дивин Кобринского района и Давид-Городке Столинского. Заем Международного банка реконструкции и развития ориентировочно составит более Br63 млн. Его привлекут на строительство объектов в Бресте, Ганцевичах, Ляховичах, Микашевичах, Коссово, Кобрине, Столине и рабочем поселке Речица, Каменце и агрогородке Беловежский.

"Цель - планомерное замещение природного газа местными видами топлива, экономия валютных средств. Таким образом мы сможем примерно на четверть снизить себестоимость тепловой энергии", - пояснил начальник отдела котельного хозяйства и энергетики.

В Брестской области в 2016-2019 годах на МВТ перевели 11 котельных в городах и сельской местности.

 
Теги: Брест
 
 
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