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В Бресте мальчик, который читает в общественном транспорте, порадовал людей - не всё ещё потеряно!
27.01.2020 15:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Фото было опубликовано в соцсети Twitter, а затем разлетелось по
Бресте мальчик, который читает в общественном транспорте, порадовал людей - не всё ещё потеряно!" alt="В Бресте мальчик, который читает в общественном транспорте, порадовал людей - не всё ещё потеряно!" oncontextmenu="return false;" ondragstart="return false" oncopy="return false" src="https://www.21.by/pub/news/2020/01/1580129285552248.jpg" style="width: 676px; height: 388px;">
- В Бресте замечен ребенок из Красной книги, - так прокомментировала снимок автор
А что, в своём большинстве дети нынче ездят уткнувшись в смартфоны, а тут на тебе, и в самом деле какой-то уникальный случай. А ваши дети читают книги?
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