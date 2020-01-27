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В Бресте мальчик, который читает в общественном транспорте, порадовал людей - не всё ещё потеряно!

27.01.2020 15:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Фото было опубликовано в соцсети Twitter, а затем разлетелось по Viber. В комментариях люди все как один восхищаются. Это надо же, ребёнок читает книгу!

Бресте мальчик, который читает в общественном транспорте, порадовал людей - не всё ещё потеряно!" alt="В Бресте мальчик, который читает в общественном транспорте, порадовал людей - не всё ещё потеряно!" oncontextmenu="return false;" ondragstart="return false" oncopy="return false" src="https://www.21.by/pub/news/2020/01/1580129285552248.jpg" style="width: 676px; height: 388px;">

- В Бресте замечен ребенок из Красной книги, - так прокомментировала снимок автор @AnaskoBro

В Бресте мальчик, который читает в общественном транспорте, порадовал людей - не всё ещё потеряно!

А что, в своём большинстве дети нынче ездят уткнувшись в смартфоны, а тут на тебе, и в самом деле какой-то уникальный случай. А ваши дети читают книги?

 
Теги: Брест
 
 
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  Фото было опубликовано в соцсети Twitter, а затем разлетелось по Viber. В комментариях люди все как один восхищаются. Это надо же, ребёнок читает книгу! - В Бресте...
 
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