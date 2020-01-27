Сотрудники РУП «Опытная научная станция по сахарной свекле» отметили профессиональный праздник

Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями











Нам есть чем гордиться





РУП «Опытная научная станция по сахарной свекле» — специализированное учреждение в Республике Беларусь, которое выполняет весь комплекс исследований по сахарной свекле с упором на селекцию, биотехнологию, генетические ресурсы, а также защиту и технологию ее возделывания. Станция является старейшим исследовательским центром по решению задач свекловодства в Республике Беларусь и уделяет большое внимание развитию этой отрасли.



Директор РУП «Опытная научная станция по сахарной свекле» Владимир Гнилозуб





Заведующий отделом селекции сахарной свеклы Светлана Мелентьева

Основным приоритетом является сочетание фундаментальных исследований с прикладными инновационными разработками, которые успешно внедряются в производство.

Главная задача, которая стоит перед опытной научной станцией, — создание высокопродуктивных, конкурентоспособных отечественных гибридов сахарной свеклы, разработка эффективных технологий возделывания этой культуры.

— РУП «Опытная научная станция по сахарной свекле» есть чем гордиться, — говорит заведующий отделом селекции Светлана Мелентьева. — Мы работаем над селекцией по урожайности, качеству свеклы, над ее устойчивостью к различным заболеваниям. За последние шесть лет созданы и внесены в Государственный реестр сортов и растений Республики Беларусь пять гибридов сахарной свеклы, гибрид сахарной свеклы Белполь с 2015 года внесен в Государственный реестр Российской Федерации по Центрально-Черноземному региону.



Младшие научные сотрудники отдела селекции Людмила Азарко и Анастасия Прищепова проводят оценку селекционного материала



Младший научный сотрудник Марина Цвирко

Мы тесно сотрудничаем с ведущими организациями по исследованию сахарной свеклы в Сербии, Польше, России, Украине, Казахстане. Наша деятельность направлена на содействие международному обмену научными знаниями и опытом, мы всегда готовы к сотрудничеству, установлению новых связей и укреплению существующих в рамках двусторонних отношений. В ходе переговоров и дискуссий с представителями НИИ России достигнута договоренность о проведении совместных научных исследований по селекции гибридов сахарной свеклы — необходимо объединить усилия селекционеров и семеноводов стран ЕАЭС на базе существующих лабораторий и семеноводческих станций, разработать интеграционный проект на базе имеющихся мощностей, селекционных школ Беларуси, России и Казахстана по созданию совместных гибридов сахарной свеклы.





Заведующий отделом минерального питания Анатолий Малышко

Заведующий отделом минерального питания Анатолий Малышко поделился достижениями своего подразделения. Отделом минерального питания совместно с Институтом общей и неорганической химии созданы удобрительные составы Поликом-Свекла-1 и Поликом-Свекла-2, Поликом-Картофель, содержащие микроэлементы (цинк, медь, кобальт, марганец, молибден) в форме хелатов. На счету сотрудников станции также разработка комплексного микроудобрения ПолиМакс, комплексных составов микроудобрений с содержанием гуминовых и тритерпеновых кислот — ПолиПлант, ПолиПлант ЭКО, ПолиПлант Гуминовый. Отделом разработана концепция управления процессом формирования урожая и сахаронакопления на основе корневого питания макро- и микроэлементами, контроля и коррекции минерального питания в процессе вегетации, позволяющего реализовать генетический потенциал сахарной свеклы.





Идет работа над созданием искусственного инфекционного фона для исследования селекционных образцов сахарной свеклы на устойчивость к грибным заболеваниям. На фото — младший научный сотрудник отдела агротехники Евгения Шкраба





Заведующий фитотронно-тепличным комплексом Светлана Майсеня





Научный сотрудник Ирина Семашко проводит листовую диагностику растений сахарной свеклы по фотохимической активности хлоропластов. Используется переносная функциональная диагностическая лаборатория «Аквадонис»





Заведующий отделом агротехники Ирина Чечеткина

Отделом агротехники получено 2 патента по почвозащитной технологии возделывания сахарной свеклы с посевом в мульчу. В многолетних стационарных полевых опытах изучены системы разноглубинной основной обработки почвы, эффективность альтернативных видов органических удобрений (сидераты, солома, экоплант), а также различные виды полевых севооборотов. Проводится мониторинг динамики роста урожайности и качества корнеплодов сахарной свеклы. В рамках сотрудничества с отечественными и иностранными фирмами в отделе проводится испытание средств защиты растений от вредителей, болезней и сорняков. В настоящее время проводятся исследования по адаптации прогрессивных технических решений зарубежных стран. Об этом нам рассказала заведующий отделом агротехники Ирина Чечеткина.

Мировой опыт показывает, что кооперация на взаимовыгодной основе между научно-исследовательскими учреждениями является весьма актуальной и позволяет расширять масштабы исследований.

Наталья ЕРМОШЕНКО.