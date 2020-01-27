 Первый на Берестейщине mini EdCamp состоялся в стенах ГУО «Средняя школа №3 г. Бреста»

Источник материала: Виртуальный Брест

25 января 2020 года в стенах ГУО «Средняя школа №3 г. Бреста» при поддержке информационно-консультативного объединения поддержки учительских инициатив «Эд Кэмп» и учебно-методического кабинета администрации Московского района города Бреста в лице Дрык Нины Степановны прошёл первый на Берестейщине mini EdCamp.





Он стал третьим mini EdCamp в белорусских регионах и шестым EdCamp в нашей республике. Новый формат подачи теоретических знаний перерос в дружеское общение педагогов Московского района г. Бреста и гостей Минска и Пинска. Исследование урока Катерины Куксо раскрыло секреты повышения мотивации у учащихся.





Приёмы STEM-образования Татьяны Викторовны Пархомчук взяли в свою педагогическую копилку не только учителя биологии, но и физики, историки, языковеды, учителя иностранных языков. Нейропсихологические упражнения (мастер-класс Кристины Хвесько и Екатерины Глинник) заинтересовали и учителей начальных классов, и учителей музыкальных дисциплин.





Никого не оставил равнодушными тренинг «Счастье быть собой» (Лысова Наталья Ивановна и Балтенкова Инна Стефановна,психологи ГУО «Средней школы №23 г. Бреста»).





Достижение эмоционального равновесия и состояния счастья интересует людей независимо от профессиональной принадлежности. Секрет успеха эстонско-финской системы обучения, сущность феноменологического подхода в обучении постаралась раскрыть в своём выступлении Демедюк Марина Ивановна (ГУО «Средняя школа №3 г. Бреста). Данилюк Светлана Ивановна(«Лицей №1 им. А.С. Пушкина») разъяснила, как история и обществоведение захватывает и увлекает учащихся во внеурочной и внеклассной деятельности.







Нестандартные приёмы воспитания толерантности даже сложные темы и проблемы адаптации переселенцев делают понятными и простыми. Это стало ясно всем присутствующим на мастер-классе Жак Ирины Георгиевны и Пилипчук Валентины Николаевны (ГУО «Средняя школа № 3 г. Бреста»)".





Взаимодействие семьи и школы в формировании поликультурных компетенций в воспитании толерантности". Символ наступившего нового года, сделанный из воздушных шаров по технологии твистинг на мероприятии несомненно принесёт удачу, ведь эта изменчивая особа любит только действенных и активных людей, а педагоги должны быть именно такими, тогда их харизма и задор помогут любому ученику понять даже самую сложную тему.



