Помните НБА 90-х? Показываем, как сейчас выглядят звезды тех лет

Источник материала: Tut.by

Помните непобедимых «Чикаго Буллз» с Родманом, Пиппеном и Джорданом? А гениальную связку «Юты» Мэлоун — Стоктон? SPORT.TUT.BY показывает, как звезды НБА 90-х выглядят сейчас, когда большинству из них уже за 50.

Фото: Reuters, личные аккаунты Instagram