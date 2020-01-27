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Помните НБА 90-х? Показываем, как сейчас выглядят звезды тех лет

27.01.2020 15:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Помните непобедимых «Чикаго Буллз» с Родманом, Пиппеном и Джорданом? А гениальную связку «Юты» Мэлоун — Стоктон? SPORT.TUT.BY показывает, как звезды НБА 90-х выглядят сейчас, когда большинству из них уже за 50.

Фото: Reuters, личные аккаунты Instagram

 
 
 
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Помните непобедимых «Чикаго Буллз» с Родманом, Пиппеном и Джорданом? А гениальную связку «Юты» Мэлоун - Стоктон? SPORT.TUT.BY показывает, как звезды НБА 90-х выглядят...
 
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