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Помните НБА 90-х? Показываем, как сейчас выглядят звезды тех лет
Источник материала: Tut.by
Помните непобедимых «Чикаго Буллз» с Родманом, Пиппеном и Джорданом? А гениальную связку «Юты» Мэлоун — Стоктон? SPORT.TUT.BY показывает, как звезды НБА 90-х выглядят сейчас, когда большинству из них уже за 50.
Фото: Reuters, личные аккаунты Instagram
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Помните непобедимых «Чикаго Буллз» с Родманом, Пиппеном и Джорданом? А гениальную связку «Юты» Мэлоун - Стоктон? SPORT.TUT.BY показывает, как звезды НБА 90-х выглядят...
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