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«Укрепляет иммунную систему». Готовим необычный напиток с мёдом и маслом
Источник материала: СТВ
Рецепт коктейля для укрепления иммунитета привели в программе
Вадим Парханович, шеф-повар:
Ингредиенты: молоко, лимон, апельсин, имбирь, мёд, душистый перец, гвоздика, чёрный чай.
Вадим Парханович:
Натираем цедру апельсина и лимона.
В молоко добавляем нарезанный имбирь. Он обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами.
Добавляем душистый перец и гвоздику. Следующим добавляем чёрный чай.
Нужно грог остудить до 70 градусов и добавить мёд. Мёд укрепляет иммунную систему и помогает вывести мокроту.
Финальный ингредиент – сливочное масло.
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Рецепт коктейля для укрепления иммунитета привели в программе «Плюс-минус». Вадим Парханович, шеф-повар:Приготовим грог с кокосовым молоком. ...
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