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«Укрепляет иммунную систему». Готовим необычный напиток с мёдом и маслом

27.01.2020 15:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Рецепт коктейля для укрепления иммунитета привели в программе «Плюс-минус».

Вадим Парханович, шеф-повар:
Приготовим грог с кокосовым молоком.

Ингредиенты: молоко, лимон, апельсин, имбирь, мёд, душистый перец, гвоздика, чёрный чай.

Вадим Парханович:
Наливаем молоко. Доводим до кипения.

«Укрепляет иммунную систему». Готовим необычный напиток с мёдом и маслом

Натираем цедру апельсина и лимона.

«Укрепляет иммунную систему». Готовим необычный напиток с мёдом и маслом

В молоко добавляем нарезанный имбирь. Он обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами.

«Укрепляет иммунную систему». Готовим необычный напиток с мёдом и маслом

Добавляем душистый перец и гвоздику. Следующим добавляем чёрный чай.

«Укрепляет иммунную систему». Готовим необычный напиток с мёдом и маслом

Нужно грог остудить до 70 градусов и добавить мёд. Мёд укрепляет иммунную систему и помогает вывести мокроту.

«Укрепляет иммунную систему». Готовим необычный напиток с мёдом и маслом

Финальный ингредиент – сливочное масло.

«Укрепляет иммунную систему». Готовим необычный напиток с мёдом и маслом

Люди в материале: Вадим Парханович
 
 
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Рецепт коктейля для укрепления иммунитета привели в программе «Плюс-минус». Вадим Парханович, шеф-повар:Приготовим грог с кокосовым молоком. ...
 
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