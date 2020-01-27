Ирина Костевич - про нюансы в расчете зарплат бюджетников по новым условиям

Источник материала: Tut.by

Бюджетники в феврале получат январские зарплаты, которые будут рассчитаны по новым правилам. Напомним, для бюджетников с 1 января ввели новую схему расчета зарплат. Одно из основных изменений: тарифную ставку первого разряда заменили на базовую ставку. Власти ранее неоднократно поясняли , что из-за новой схемы падения зарплат не должно произойти, но без учета премии. В Минтруда на конкретном примере рассказали FINANCE.TUT.BY, как изменятся зарплаты бюджетников.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

C 1 января этого года работники бюджетных организаций перешли на новую систему исчисления их зарплаты. Среди основных новшеств — тарифную ставку первого разряда заменили на базовую ставку, которая сейчас составляет 185 рублей. Но в разных сферах — здравоохранении, образовании, культуры, спорта и туризма, соцзащите и других — по-прежнему будут свои особенности расчета зарплат.

— В каждой из этих отраслей существуют свои особенности и специфика, которые учтены в отраслевых условиях оплаты их труда. Понятно, что нельзя определить единые условия оплаты труда для, например, библиотекаря, учителя и врача, слишком разная у них работа, — уточняет министр труда и соцзащиты Ирина Костевич. — Но даже в пределах одной отрасли работники выполняют различные трудовые функции, сложность выполнения которых, должна учитываться при начислении им заработной платы.

Например, в образовании работают воспитатели и помощники воспитателей, учителя, профессорско-преподавательский состав и другие педагогические работники, занимающие разные должности. По каждой из этих должностей установлены свои условия оплаты труда. При этом указом Главы государства определено, что не допускается снижение размеров начисленной зарплаты работников бюджетных организаций (без премии), которые действовали на момент введения новых условий оплаты труда, рассказывают в Минтруда. В ведомстве отмечают, что эта норма обязательна для применения всеми бюджетными организациями и в отношении всех работников без исключения.

Как изменятся зарплаты бюджетников. Показываем на примере расчетника учителя

В Минтруда на примере зарплат — декабрьской и январской — учителя высшей квалификационной категории, который работает в среднейй школе на одну ставку (20 часов в неделю) показали, как изменится заработная плата.

В ведомстве сравнили зарплаты за декабрь прошлого года и январь нынешнего в сопоставимых условиях.

Из каких выплат состоит зарплата Размер зарплаты, в рублях декабрь 2019-го январь 2020-го Тарифный оклад/Оклад 191 331 Повышения тарифного оклада: 229 - за стаж работы по специальности 38 - за работу по контракту 48 - другие повышения по постановлениям правительства 143 - Надбавки: 261 453 за квалификационную категорию 172 - педагогическим работникам 30 - за сложность и напряженность труда 59 - за стаж работы в бюджетной организации - 37 за работу по контракту - 48 за специфику работы в сфере образования - 215 за характер труда - 17 за высокие достижения в труде 136 Итого зарплата без премии (в соответствии с пунктом 12 Указа от 18.01.2019 № 27) 681 784 Премия (плановая за ноябрь 2019 года 20%) 118 - Премия (плановая за январь 2020 года 5%) - 17 (будет выплачена в феврале 2020 года) Итого (зарплата с учетом премии) 799 801 *красным цветом выделены пункты, которые ввели с 1 января 2020 года

— Как мы видим, в новых условиях существенно (в нашем примере более чем в 1,7 раза) вырастут оклады по сравнению с тарифными окладами (тарифная часть заработной платы работника, не учитывающая его стимулирующие и компенсирующие выплаты), — поясняет министр труда и соцзащиты. — Таким образом, заработная плата с учетом стимулирующих выплат, размеры которых вместе с окладом должны найти отражение в контракте работника, в соответствии с нормой Указа без учета премии должна увеличиться. Конкретно в этом примере этот рост составил 103 рубля (на 15%).

Но в ведомстве уточняют, что в зависимости от стажа работы и размера надбавки по контракту итоговая сумма, которую увидят учителя с такой же категорией и такой же нагрузкой, как в приведенном примере, может отличаться.

Как считали премии до изменений?

До изменений на выплату премий учителям направлялись средства в размере 20% планового фонда зарплаты и экономия средств, которые предусмотрены на оплату труда, уточняют в Минтруда.

— При этом конкретные размеры премии всегда определяются в соответствии с положением, действующим в учреждении, с учетом личного вклада работника в общие результаты деятельности учреждения, — добавляет Ирина Костевич.

Поскольку премии выплачиваются по итогам работы за предыдущий месяц, то учитель из примера, который приведен выше, в декабре 2019 года получил премию по итогам его работы за ноябрь. Допустим, это будет плановая премия 20% — 118 рублей.

— Кроме того, по условиям труда учитель может получить еще премию за счет сложившейся экономии, например, 25% — 148 рублей. В соответствии с законодательством школа может осуществлять приносящую доходы деятельность (например, организовать работу платных кружков). За счет внебюджетных средств учитель также может получить премию, например, 15% — 89 рублей, — рассказывает Ирина Костевич.

В итоге учитель в расчетном листке за декабрь увидит сумму — 1036 рублей, она будет состоять из:

зарплата без премии — 681 рубль (эта цифра прописана в примере в таблице);

премия за ноябрь — 118 рублей (эта цифра прописана в примере в таблице);

премия за счет экономии — 148 рублей;

премия за счет внебюджета — 89 рублей.

Отметим, что фактическая заработная плата учителей за декабрь 2019 года, по официальной статистике, составила 1 102,5 рубля.

Как будут считать премии по новой схеме?

С января этого года на выплату премий всем работникам, в том числе учителям, будут выделять средства в размере 5% от суммы их окладов.

Для учителя из нашего примера эта сумма будет составлять 17 рублей (оклад в 331 рубль умножаем на 5%).

— Данный размер обусловлен тем, что при новых условиях произошло перераспределение средств направляемых на оплату труда. За счет уменьшения размера премирования произведено увеличение тарифной части заработной платы (оклада), который в нашем примере увеличился в 1,7 раза, — поясняет Ирина Костевич.

Премию за январь, которая будет рассчитана по новой схеме, работник получит в следующем месяце, то есть в феврале. А в январскую зарплату включат плановую премию за декабрь 2019 года, которая будет рассчитана по старым правилам (в нашем примере это 20% — 118 рублей). Ниже в тексте министр пояснит, почему этой суммы в 118 рублей нет в сравнительной таблице.

Два нюанса, почему январская зарплата с учетом премии может оказаться ниже декабрьской

Ирина Костевич обращает внимание на два нюанса с январскими зарплатами.

— Первая особенность заключается в том, что учреждения в январе не производят выплаты за счет экономии по оплате труда и внебюджетных источников. Эти выплаты производятся, как правило, в феврале-марте и последующие месяцы, — отмечает министр труда и соцзащиты.

То есть в расчетном листке учителя за январь в графе «начисления» должна значиться сумма в 902 рублей (зарплата без премии в 784 рубля и премия за декабрь в 118 рублей). Напомним, в декабрьском расчетнике нашего учителя была итоговая сумма в 1036 рублей. Это на 134 рублей больше, чем в январе.

Ирина Костевич поясняет, почему так вышло.

— Эта разница как я отмечала, образована за счет выплат из экономии и внебюджета, а это 237 (148+89) рублей, выплаченных в декабре дополнительно, сверх выплат, производимых на постоянной основе. Эта практика действует уже на протяжении длительного времени. Всегда заработная плата, как бюджетников, так и работников коммерческих организаций за январь ниже, чем за декабрь (в среднем на 12%), — отмечает министр труда. — Снижение зарплаты, обусловленное отсутствием в январе внебюджета и экономии, никоим образом не связано с переходом на новые условия оплаты труда.

Министр обращает внимание на то, что без учета премии январская зарплата будет выше декабрьской — 902 рубля против 799 рублей. То есть разница 103 рубля (или в 13%) в большую сторону.

Ирина Костевич приводит еще один пример.

— Для окончательного прояснения этого вопроса сравним заработную плату за декабрь 2019 года и за февраль 2020 года:

за декабрь 2019 года — 681 + 118 (премия за ноябрь 2019 года) = 799 рублей;

за февраль 2020 года — 784 + 17 (премия за январь 2020 года) = 801 рубль.

Как мы видим, в сопоставимых условиях падения заработной платы также не произойдет. При этом повторяю, в феврале работникам могут производиться выплаты за счет экономии и за счет внебюджетных источников, что приведет к дополнительному увеличению их заработной платы, — уточняет Ирина Костевич.

— Вторая особенность выплаты премии заключается в том, что во многих организациях при наличии достаточного фонда оплаты труда на конец года и принимая во внимание расходы работника к Новому году, сложилась многолетняя практика выплаты премии за декабрь в последних числах декабря, — поясняет Ирина Костевич. — Но надо понимать, что эта премия выплачена досрочно, поскольку срок ее выплаты — январь 2020 года. То есть, работник в декабре по факту получил две бюджетные премии (за ноябрь и декабрь). В нашем примере — 2 раза по 118 рублей.

Принимая во внимание все особенности выплаты заработной платы декабря и января, Указом предусмотрена норма о недопущении снижения размера начисленной заработной платы работников без премии.

— При этом для целей сохранения уровня заработной платы Минтруда и соцзащиты рекомендовало при его сопоставлении в действовавших и новых условиях применять усредненные размеры премирования. В нашем примере, с учетом данных подходов, заработная плата учителя в декабре 2019 года составила 799 рублей, а в январе 2020 года — 801 рублей, — резюмирует Ирина Костевич.