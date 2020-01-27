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«Эта тема полюбилась мне сама собой». Журналистов СТВ наградили в Академии наук
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Премии 27 января вручали и в Минске. Журналистов, которые освещают деятельность наших ученых, наградили в Академии наук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди них – корреспонденты СТВ. Ольга Коршун и Анастасия Ярощик-Корниенко стали победителями в номинации «Лучшая программа на радио и телевидении».
В течение года зрители не раз видели их сюжеты в эфире нашего телеканала. С экрана девушки рассказывали о разработках в авиакосмической отрасли, пищевой промышленности, медицине.
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Новости Беларуси. Премии 27 января вручали и в Минске. Журналистов, которые освещают деятельность наших ученых, наградили в Академии наук, сообщили в программе...
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