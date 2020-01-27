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«Эта тема полюбилась мне сама собой». Журналистов СТВ наградили в Академии наук

27.01.2020 15:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Премии 27 января вручали и в Минске. Журналистов, которые освещают деятельность наших ученых, наградили в Академии наук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

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«Эта тема полюбилась мне сама собой». Журналистов СТВ наградили в Академии наук

Среди них – корреспонденты СТВ. Ольга Коршун и Анастасия Ярощик-Корниенко стали победителями в номинации «Лучшая программа на радио и телевидении».

«Эта тема полюбилась мне сама собой». Журналистов СТВ наградили в Академии наук

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В течение года зрители не раз видели их сюжеты в эфире нашего телеканала. С экрана девушки рассказывали о разработках в авиакосмической отрасли, пищевой промышленности, медицине. 

«Эта тема полюбилась мне сама собой». Журналистов СТВ наградили в Академии наук


Ольга Коршун, политический обозреватель СТВ:
Над освещением научной темы я работаю достаточно давно. Она полюбилась мне сама собой, я специально ничего для этого не делала. Я благодарна такому случаю, журналистская удача, что эта тема, как у нас говорят, мой коридор. Потому что об ученых всегда писать очень интересно. Не скажу, что это просто, тему у них сложные, о будущем, о том, что нас ждет и разбираться в них не всегда просто. Но это всегда очень интересно, потому что ты первый узнаешь о том, как мы будем жить, и ты первый рассказываешь об этом зрителям.

«Эта тема полюбилась мне сама собой». Журналистов СТВ наградили в Академии наук


Конкурс на лучшее освещение работы ученых в СМИ Академия наук проводит уже в 10 раз. Победителей определяют в нескольких номинациях, в том числе за публикации в печатных изданиях, на радио и телевидении, в интернете. 

«Эта тема полюбилась мне сама собой». Журналистов СТВ наградили в Академии наук

Люди в материале: Ольга Коршун, Анастасия Ярощик-Корниенко
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Премии 27 января вручали и в Минске. Журналистов, которые освещают деятельность наших ученых, наградили в Академии наук, сообщили в программе...
 
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