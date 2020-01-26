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На районе в таком лучше не появляться. Топ-7 странных нарядов «Грэмми-2020»
Источник материала: Tut.by
Очередная церемония «Грэмми»
1. Билли Портер и его шляпа для совещаний на работе
Американский актер и певец уже получал «Грэмми» шесть лет назад, но в этот раз поразил совсем не музыкой. В 2020-м Портер пришел на церемонию в ярком костюме, фишкой которого была шляпа от
2. Костюм в защиту Трампа и оголенные ягодицы Рики Ребела
Рики Ребел — псевдоним американского певца Рики Годинез. Как он сам написал в своем аккаунте Instagram, он надел «один из самых сексуальных нарядов на „Грэмми“».
Не знаем, что насчет сексуальности, но наряд получился как минимум с заметным политическим заявлением. Кроме красной «занавески», Ребел показал свои голые ягодицы, где был написал лозунг Impeach This. Так певец высказался против импичмента Трампа.
3. Еще одно политическое заявление от Меган Пормер
Вряд ли вы знаете модель и актрису Меган Пормер: в ее послужном списке
На блестящем платье актрисы красуется надпись шрифтом, похожим на Comic Sans: «Нет войне, ❤ Иран». Пользователям Instagram такое заявление в целом понравилось. Под фото встречаются комментарии вроде «Мир на Земле!» и «Лучшая модель в мире».
4. Твигс и ее эффектная фата (или что это?)
FKA twigs — танцовщица и певица из Великобритании. Ее наряд на фоне экстравагантных образов выше выглядит не так шокирующе, но тем не менее необычно.
Особенно интересно выглядит накидка на голове исполнительницы. Может быть, в свете последних событий это тоже можно расценивать как какое-то полическое заявление?
5. Крисси Тайген и ее мандариновое платье
Модель и телеведущая Крисси Тайген появилась на церемонии в откровенном платье, открывающем одновременно и грудь, и ноги. Вдобавок к этому внимание зрителей притягивал сочный мандариновый цвет и воздушные рукава. Автор образа —
Причем очередная модель к музыкальной премии? Дело в том, что Тайген замужем за Джоном Леджендом, который как раз и был номинирован на «Грэмми».
6. Туве Лу и ее бюстгалтер
Певица из Швеции, кажется, решила, что оголять грудь в платье — слишком обычный вариант, поэтому решила сделать это в пиджаке. Правда, все-таки надела нижнее белье, которое уж очень выбивалось по цвету.
Если вас не впечатлил наряд певицы, рекомендуем послушать ее треки. Мы рекомендовали обратить на них внимание еще после фестиваля Sziget в августе 2019-го. Как видите, не соврали — музыку шведки оценили и на более высоком уровне.
7. Орвилл Пек, который тоже носит странные шляпы
Орвилл Пек — музыкальный исполнитель из США, которого еще называют квир-ковбоем. Носить маску с бахромой — его фишка:
Не изменил своей традиции Пек и в этом году на «Грэмми». На исполнителе — костюм из зимней коллекции Dior 2020 года. Высокая мода!
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Очередная церемония «Грэмми» прошла 26 января.
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