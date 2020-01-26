ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На районе в таком лучше не появляться. Топ-7 странных нарядов «Грэмми-2020»

27.01.2020 15:30 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Очередная церемония «Грэмми» прошла 26 января. Ее триумфатором в 2020-м стала юная американская певица Билли Айлиш. Правда, в плане костюмов у девушки нашлось много конкурентов: были более безумные варианты, чем кислотный пиджак-оверсайз. TUT.BY собрал семерку таких из Instagram.

1. Билли Портер и его шляпа для совещаний на работе

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Billy Porter (@theebillyporter) on Jan 26, 2020 at 10:18pm PST

Американский актер и певец уже получал «Грэмми» шесть лет назад, но в этот раз поразил совсем не музыкой. В 2020-м Портер пришел на церемонию в ярком костюме, фишкой которого была шляпа от дизайнера Сары Сокол. Предмет гардероба идеален для рабочих встреч, которые вам неприятны: в любом момент можно скрыть свое лицо за шторкой из стразов и немного поспать.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Billy Porter (@theebillyporter) on Jan 26, 2020 at 6:52pm PST

2. Костюм в защиту Трампа и оголенные ягодицы Рики Ребела

Рики Ребел — псевдоним американского певца Рики Годинез. Как он сам написал в своем аккаунте Instagram, он надел «один из самых сексуальных нарядов на „Грэмми“».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ricky Rebel (@rickyrebelrocks) on Jan 26, 2020 at 4:22pm PST

Не знаем, что насчет сексуальности, но наряд получился как минимум с заметным политическим заявлением. Кроме красной «занавески», Ребел показал свои голые ягодицы, где был написал лозунг Impeach This. Так певец высказался против импичмента Трампа.

3. Еще одно политическое заявление от Меган Пормер

Вряд ли вы знаете модель и актрису Меган Пормер: в ее послужном списке не наберется даже десятка фильмов. Но теперь ее уж точно запомнят по наряду на «Грэмми-2020».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Megan (@meganpormer) on Jan 26, 2020 at 11:53pm PST

На блестящем платье актрисы красуется надпись шрифтом, похожим на Comic Sans: «Нет войне, ❤ Иран». Пользователям Instagram такое заявление в целом понравилось. Под фото встречаются комментарии вроде «Мир на Земле!» и «Лучшая модель в мире».

4. Твигс и ее эффектная фата (или что это?)

FKA twigs — танцовщица и певица из Великобритании. Ее наряд на фоне экстравагантных образов выше выглядит не так шокирующе, но тем не менее необычно.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Omasi Talks (@omasitalks) on Jan 27, 2020 at 1:18am PST

Особенно интересно выглядит накидка на голове исполнительницы. Может быть, в свете последних событий это тоже можно расценивать как какое-то полическое заявление?

5. Крисси Тайген и ее мандариновое платье

Модель и телеведущая Крисси Тайген появилась на церемонии в откровенном платье, открывающем одновременно и грудь, и ноги. Вдобавок к этому внимание зрителей притягивал сочный мандариновый цвет и воздушные рукава. Автор образа — российский дизайнер Юлия Янина.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by YANINA Couture (@yaninacouture) on Jan 26, 2020 at 5:18pm PST

Причем очередная модель к музыкальной премии? Дело в том, что Тайген замужем за Джоном Леджендом, который как раз и был номинирован на «Грэмми».

6. Туве Лу и ее бюстгалтер

Певица из Швеции, кажется, решила, что оголять грудь в платье — слишком обычный вариант, поэтому решила сделать это в пиджаке. Правда, все-таки надела нижнее белье, которое уж очень выбивалось по цвету.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Tove Lo (@tovelo) on Jan 26, 2020 at 2:10pm PST

Если вас не впечатлил наряд певицы, рекомендуем послушать ее треки. Мы рекомендовали обратить на них внимание еще после фестиваля Sziget в августе 2019-го. Как видите, не соврали — музыку шведки оценили и на более высоком уровне.

7. Орвилл Пек, который тоже носит странные шляпы

Орвилл Пек — музыкальный исполнитель из США, которого еще называют квир-ковбоем. Носить маску с бахромой — его фишка: судя по всему, он делает это всегда.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by mrkimjones (@mrkimjones) on Jan 27, 2020 at 1:34am PST

Не изменил своей традиции Пек и в этом году на «Грэмми». На исполнителе — костюм из зимней коллекции Dior 2020 года. Высокая мода!

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Вулкан превратил морскую воду в шампанское
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

26.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
27.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика