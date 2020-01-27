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Родился в рубашке: посмотрите, как водитель чудом избежал тройной аварии в Канаде
Источник материала: Tut.by
Водитель внедорожника из Канады потерял управление на скользкой дороге и вылетел на встречную полосу прямо перед другими автомобилями. Только реакция водителей встречных авто и удача помогли избежать тройной аварии. Момент снял видеорегистратор в попутной машине: посмотрите, что произошло.
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Только реакция водителей встречных авто и удача помогли избежать серьезного ДТП.
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