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О жилищном строительстве в Кобринском районе  в 2019 году

27.01.2020 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

 В 2019 году на строительство жилья в Кобринском районе использовано 51,9 млн. рублей инвестиций в основной капитал, что составляет 27,2% к общему объему инвестиций района и на 5,2% ниже уровня 2018 года.

Организациями всех форм собственности и индивидуальными застройщиками в Кобринском районе построена 421 новая квартира. Введено в эксплуатацию 44 тыс. квадратных метров общей площади жилья, что составило 110% к запланированному заданию на год и 104,6% к уровню 2018 года.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 27,2 тыс. квадратных метров общей площади, или 61,8% от общего объема введенного жилья по району. В том числе 17,2 тыс. квадратных метров площади таких жилых домов построено с использованием государственной поддержки, что составило 140,9% к уровню 2018 года.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 12,1 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 27,5% от общего ввода по району (в 2018 году – 30,7%).

О.Н. Вилавская, начальник Главного статистического управления Брестской области.

                                  

 

 
 
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О жилищном строительстве в Кобринском районе  в 2019 году
 
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