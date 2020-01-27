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В Беларуси задержали борца с «ворами в законе» Владимира Тихиню

27.01.2020 16:30 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

О задержании бывшего экс-главы 2-го управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК МВД) Владимира Тихини сообщает «Наша Нiва» со ссылкой на его сына.

По его словам, задержание произошло 24 января и не связано с получением взятки, сейчас Тихиня находится в СИЗО.  

TUT.BY пишет, что официальный представитель КГБ Андрей Ярош отказался от комментариев по данному вопросу.

Известно, что Владимир Тихиня еще с 1990-х годов считался главным борцом с ворами в законе, а в декабре 2019-го вышел в отставку.

В милицейской прессе его называли «легендарным борцом и грозой воров в законе», «звездой уголовного сыска». Он работал по таким громким делам, как «дело морозовцев», «дело поселковых», по делам всех известных в Беларуси криминальных авторитетов.

 
 
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О задержании бывшего экс-главы 2-го управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК МВД) Владимира Тихини сообщает
 
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