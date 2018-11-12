14-летняя британка танцует поул-дэнс и рассказывает, как справляется с осуждением взрослых

Источник материала: Tut.by

В 14 лет Элиз Фосетт выиграла восемь наград в поул-дэнс в Великобритании и в свободное время уже преподает танцы на пилоне. Историю школьницы рассказал Daily Mail .

Элиз начала заниматься поул-дэнс в 10 лет — с разрешения мамы. «Я влюбилась в этот спорт буквально сразу. Мне нравится, что он дает мне чувство ловкости и силы, а еще это очень весело, — рассказала школьница. — Да, был и негатив: например, меня называли стриптизершей. Но меня мало волнует мнение посторонних о том, что для меня действительно важно. Такие слова я просто игнорирую. Если человек потрудится больше узнать о поул-дэнс, то поймет: это куда ближе к гимнастике. Для меня это больше фитнес, чем танцы. Многие говорят, что негативное восприятие из-за открытых костюмов, но попробуйте взобраться на пилон с головы до ног в одежде — вы же соскользнете. Важно, чтобы точек соприкосновения с кожей было больше».

Британка уже завоевала восемь наград на различных соревнованиях по всей стране — и сейчас сама преподает в свободное время: «Мои ученики очень разные: есть и дети, и шестидесятилетние женщины. Мечтаю о том, что открою свою студию!».

39-летняя мама Элиз, Шинейд, тоже призналась, что не раз сталкивалась с критикой от других родителей: зачем она позволила дочери такое увлечение?

«Да, говорили и писали в сети мне разное. Но я вижу, что моей дочери этот спорт дал уверенность в себе. В конце концов, она не ходит вечерами по улицам, ввязываясь в неприятности. Я всегда знаю, где она и что делает — так что поул-дэнс и близко не худшее занятие для подростка».