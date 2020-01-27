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В США представили новейшую винтовку. Но по сути это автомат Калашникова

27.01.2020 16:54 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Производитель оружия из Южной Каролины American Tactical Inc. представил на крупнейшей выставке SHOT Show в Лас-Вегасе свою новинку — весьма нехарактерную для американского рынка вооружений. Это версия классического израильского автомата Galil — по сути, клона автомата Калашникова. Об этом пишет Military.com.


Слева — солдат армии США с укороченным Galil. На его основе и сделан Galeo. Фото: wikipedia.org

Штурмовая винтовка называется Galeo. На выставке был представлен ее укороченный вариант, полноразмерная версия была показана ранее. Длина ствола презентованного на выставке автомата — 33 сантиметра.

По словам представителя компании, приемник для магазина, сам магазин и ствол производятся в США, остальные комплектующие прибывают из Израиля.

Galil был основным автоматом Армии обороны Израиля с 1970-х по 1990-е годы. Он представлял собой лицензионную копию финского автомата Valmet RK 62, который, в свою очередь, являлся лицензионной копией автомата Калашникова. По своим характеристикам винтовка очень похожа на классический АК.

«У него нет планок для крепления оптики, регулируемого приклада и других аксессуаров. Но есть некая изюминка в исключительной надежности этой винтовки», пишет military.com.

Спрос на Galeo называют высоким — периодически не удается производить столько автоматов, сколько требуется, из-за задержек с поставками комплектующих.

 
 
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Характеристики оружия почти идентичны классическому АК.
 
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