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Насколько беларуская женщина ценится меньше мужчины? Всемирный банк подсчитал

27.01.2020 16:04 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Всемирный банк в шестой раз показал ежегодное большое исследование, посвященное правам женщин в сфере бизнеса разных странах мира. Оно так и называется – «Женщины, бизнес и закон». Мы отыскали в нем Беларусь: кратко рассказываем о том, есть ли подводы поводы радоваться (спойлер: есть!).

Исследование Всемирного банка показывает, насколько разные страны приблизились к равноправию. Для этого аналитики изучают законы 190 стран, а потом дают свою оценку. Она складывается из восьми показателей: мобильность, доступ к рабочим местам, запрлата, возможность начать свой бизнес, имущество, пенсии, свобода брака, родительство (речь о декретах).

После подсчета этих показателей получается индекс гендерного баланса. Беларусь набрала 75,6 балла (из 100 возможных) вместе с Китаем, южноафриканской Лесото и Марокко. Это довольно сносно: для сравнения, в 2020 году средний индекс равноправия по 190 странам составил 75,2 балла. Кроме того, Беларусь обогнала Россию (73,1), но уступила всем остальным странам-соседкам: Польше (93,8), Украине (78,8), Литве (93,8) и Латвии (100).

О свободой передвижения, оформления брака и накопления активов у беларуских женщин все прекрасно (100 баллов) – в этом их права ничем не отличаются от прав мужчин. Но проблемы есть: в среднем женщина за свою работу получает в два раза меньше, чем мужчина. С пенсиями то же самое. И у женщины в два раза меньше шансов пойти на ту работу, которая нравится. Напомним: в Беларуси действует документ, запрещающий женщинам 181 профессию – для них они якобы слишком тяжелые и вредные.

Если говорить о тенденциях по всему миру, то за 50 последних лет разрыв в правах мужчин и женщин сократился почти вдвое. Как правило, богатые страны гендерно равноправны на 84,9%, страны с доходом выше среднего – на 74,9%, с доходом ниже среднего и с низким – на 68,8% и 67,2% соответственно. А полное равенство полов на уровне закона к 2020 году достигнуто пока только в восьми странах: это Бельгия, Дания, Франция, Латвия, Люксембург и Швеция, а также Исландия и Канада.

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Всемирный банк в шестой раз показал ежегодное большое исследование, посвященное правам женщин в сфере бизнеса разных странах мира. Оно так и называется –...
 
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