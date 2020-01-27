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Погода на неделе: теплее климатической нормы на 4-8 градусов, дожди и мокрый снег

27.01.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

В Беларуси на этой неделе ожидается неустойчивая погода с температурным фоном на 4-8 градусов выше климатической нормы.

Во вторник, 28 января, погодные условия будет определять теплая воздушная масса атлантического происхождения, ночью преимущественно по северо-восточной половине пройдут кратковременные осадки (в основном мокрый снег). Днем в отдельных районах ожидаются небольшие осадки. Местами слабый туман, ночью и утром слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 1, днем - от нуля до плюс 6 градусов.

В среду, 29 января, на большей части территории страны пройдут дождь, мокрый снег, днем в отдельных районах сильные осадки (в основном мокрый снег), налипание мокрого снега. Местами слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. В течение суток будет от 3 мороза до 3 тепла.

В четверг, 30 января, временами ожидаются осадки, в основном мокрый снег, ночью и утром в отдельных районах сильные осадки, налипание мокрого снега. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 2. Днем прогнозируется от 2 мороза до 4 тепла.

В пятницу, 31 января, временами пройдут осадки (мокрый снег, дождь). Местами туман, слабый гололед. Ночью ожидается от минус 3 до плюс 2, днем - от 2 градусов мороза до 5 тепла.


Источник: БелТА

 
 
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В Беларуси на этой неделе ожидается неустойчивая погода с температурным фоном на 4-8 градусов выше климатической нормы.
 
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