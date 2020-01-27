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День памяти: в Минске вспомнили жертв Холокоста
27.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
75 лет назад советские войска освободили узников Освенцима. Именно поэтому 27 января отмечают День памяти жертв Холокоста, передает телеканал «МИР 24».
Также в музее сегодня прошла церемония присвоения звания «Праведник народов мира». Ее вручают людям, которые, рискуя жизнью, в годы войны помогали евреям. В этом году это звание получила жительница Гомельской области Дарья Легкая, которая спасла еврейского мальчика. Приехать на церемонию женщина не смогла, ей уже больше 90 лет. Вместо нее награду получил сын.
Также сегодня в Музее истории Великой Отечественной войны открыли временные экспозиции, посвященные судьбам жертв нацизма.
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В Музее истории Великой отечественной войны собрались бывшие узники минского гетто, родственники белорусов, которые спасали еврейские семьи во время войны, и...
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