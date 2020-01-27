День памяти: в Минске вспомнили жертв Холокоста

Источник материала: Mir24.TV Belarus

75 лет назад советские войска освободили узников Освенцима. Именно поэтому 27 января отмечают День памяти жертв Холокоста, передает телеканал «МИР 24».



В Беларуси, где погибли более 800 тысяч евреев, сегодня прошли памятные мероприятия. В Музее истории Великой отечественной войны собрались бывшие узники минского гетто, родственники белорусов, которые спасали еврейские семьи во время войны, а также дипломаты. Память погибших в годы Холокоста почтили минутой молчания, зажгли свечи и прочитали молитву.

«Перед нами, перед человечеством стоит реальный призыв: никогда больше. Но к большому сожалению, учитывая, что сегодня происходит в мире, это не констатация факта, а живой вопрос. Это актуальный вызов, который стоит перед человечеством», – заявил заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь.

Также в музее сегодня прошла церемония присвоения звания «Праведник народов мира». Ее вручают людям, которые, рискуя жизнью, в годы войны помогали евреям. В этом году это звание получила жительница Гомельской области Дарья Легкая, которая спасла еврейского мальчика. Приехать на церемонию женщина не смогла, ей уже больше 90 лет. Вместо нее награду получил сын.

«В это время не думаешь о геройстве. А спасти человека – это великое дело, я считаю. Ведь посмотрите, в Холокосте столько людей погибло. Вот этого мальчика спасли. Сколько от него людей родилось, сколько поколений, сколько ветвей пошло», – поделился сын Дарьи Легкой Анатолий Легкий.

Также сегодня в Музее истории Великой Отечественной войны открыли временные экспозиции, посвященные судьбам жертв нацизма.