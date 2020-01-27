Самую красивую девушку Минской области выбрали в Борисове

Источник материала: Новости Дзержинска

Определены победительницы областного конкурса «Мисс Минщина», который прошел 24 января во Дворце культуры имени М.Горького в Борисове. Мероприятие подвело итоги акции «Красавицы Минщины — богатство страны!»

Областная акция началась в ноябре 2019 года. Всего претендентками на титул «Мисс Минщины» стали 764 представительницы центрального региона. Среди них учащиеся колледжей, студентки, медицинские работники, педагоги, работники культуры. Девушки не только продемонстрировали внешнюю привлекательность, но и удивили жюри своими талантами и увлечениями.

В итоге за корону и титул первой красавицы региона сражались 72 участницы. Конкурс прошел по классическому сценарию: дефиле в коктейльных и вечерних платьях, выходы в купальниках и изделиях ОАО «Купалинка», конкурс импровизации.

Оценивало девушек жюри, в которое входили представители модельной индустрии и государственных органов, известные артисты, специалисты сферы культуры.

Титул «Мисс Минщина» выиграла Вероника Кушелева из Логойска. Вице-мисс стали солигорчанка Алина Полещук и Виолетта Герасимчук из Пуховичей. Титул «Мисс Фото» достался Анне Милевской из Молодечно. «Мисс зрительских симпатий» — Дарья Фесина из Червеня.

«Сегодня на наших глазах произошло одно из ярчайших событий года, – сказал заместитель председателя Миноблисполкома Иван Маркевич. – Мы выбирали самую красивую девушку нашего края. Жюри можно было искренне посочувствовать. Определить самую достойную из такого количества блистательных девушек чрезвычайно трудно: они очаровательны, умны, элегантны, владеют хорошими манерами, обладают широким кругозором, умеют доходчиво и оригинально выражать свои мысли».

Организаторами выступили Миноблисполком, Борисовский райисполком.













Фото: «Минская волна»