Любую проблему можно решить скотчем. 12 доказательств

Источник материала: СТВ

Как часто человечество пользуется скотчем? Ежедневно с самого момента его изобретения. Клейкая лента стала незаменимым помощником как в простейших бытовых задачах, так и в решении сложных проблем.

Мы собрали несколько примеров того, какие, казалось бы, непосильные ноши берёт на себя это изобретение. И, да, если проблему нельзя решить скотчем, значит просто недостаточно скотча.



Фото: twitter.com/iamYerlan



Фото: twitter.com/MunaevvaYu



Фото: twitter.com/relaxtwitt



Фото: twitter.com/Peredorosl



Фото: twitter.com/Mashushas



Фото: reddit.com/user/schemaddit



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Фото: instagram.com/eto_paznost



Фото: instagram.com/e_en0t_t



Фото: instagram.com/hoffmannserg



Фото: twitter.com/Makakarich



Фото: twitter.com/galamm11

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