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Любую проблему можно решить скотчем. 12 доказательств
Источник материала: СТВ
Как часто человечество пользуется скотчем? Ежедневно с самого момента его изобретения. Клейкая лента стала незаменимым помощником как в простейших бытовых задачах, так и в решении сложных проблем.
Мы собрали несколько примеров того, какие, казалось бы, непосильные ноши берёт на себя это изобретение. И, да, если проблему нельзя решить скотчем, значит просто недостаточно скотча.
Месяцем ранее мы рассказывали о мужчине, который празднично украсил кухню.
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Как часто человечество пользуется скотчем? Ежедневно с самого момента его изобретения. Клейкая лента стала незаменимым помощником как в простейших бытовых...
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