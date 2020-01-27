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Караев: введение балльной системы - попытка стать гуманнее и ближе к людям

27.01.2020 17:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Введение балльной системы оценки работы сотрудников милиции - попытка стать гуманнее и ближе к людям. Такое мнение сегодня высказал журналистам министр внутренних дел Юрий Караев после коллегии УВД Витебского облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

Караев: введение балльной системы - попытка стать гуманнее и ближе к людям

По словам министра, в ведомстве сейчас меняют методы оценки труда правоохранителей. "Недавно мною был подписан документ о введении балльной системы оценки. Наверное, она не совершенна, мы пробуем ее, это попытка стать гуманнее и ближе к людям, - сказал Юрий Караев. - Посмотрим, как все пойдет. Думаю, балльная система будет на пользу всем".

Глава ведомства добавил, что для успешного функционирования органов внутренних дел сотрудники милиции должны быть примером для граждан, не нарушать служебную и личную дисциплину. "Мы работаем для людей, а не на какую-то статистику. Не нужно гоняться за мелкими экономическими преступлениями, а выявлять крупный вред. Главное, как мы защитили граждан, задержали ли преступников. Особенно в резонансных делах: разбои, тяжкие телесные и убийства. Люди ждут, что во всем справедливо разберутся и преступление не останется нераскрытым", - отметил Юрий Караев.

Караев: введение балльной системы - попытка стать гуманнее и ближе к людям

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Министр внутренних дел также прокомментировал работу межведомственной экспертной группы по совершенствованию законодательства об административной ответственности. "От МВД в ней работают и практики, и ученые. Какие-то статьи могут декриминализировать, некоторые будут носить предупредительно-профилактический и дифференцированный характер", - добавил Юрий Караев.

Сегодня в УВД Витебского облисполкома подвели итоги работы милиции региона за прошлый год. На коллегии наградили сотрудников милиции, вручили переходящий приз "Святы Георгій - Узнагарода ўпраўлення ўнутраных спраў Віцебскага аблвыканкама" и служебный автомобиль лучшим коллективам отделов внутренних дел. Ими стали правоохранители Дубровенского, Сенненского, Полоцкого районов и Новополоцка.

 
 
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  Введение балльной системы оценки работы сотрудников милиции - попытка стать гуманнее и ближе к людям. Такое мнение сегодня высказал журналистам министр...
 
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