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БТ будет делать свой X-Factor

27.01.2020 17:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«Белтелерадиокомпания» сообщает, что приобрела права на телевизионное шоу «X-Factor». Сейчас компания начинает национальный кастинг.

Команда «X-Factor» в Беларуси сообщила о начале национального кастинга и заявила, что с целью оценки талантов состоятся поездки по крупным городам страны. Для тех, у кого нет возможности попасть на личную встречу, создана возможность направить заявки через интернет, передает Белсат.

Проект «X-Factor» стал самым успешным в мире телевизионного шоу-бизнеса на планете. Дебютировало шоу в британском эфире в 2004 году. Сейчас подобные программы существуют в 56 странах мира. Увидели выступающих более 500 миллионов зрителей.

«Белтелерадиокомпания» не озвучивает цену, которую заплатила, чтобы приобрести франшизу.


Известно, что руководство правительства давно рассматривало возможность создания подобного шоу в нашей стране. 

Так, еще в прошлом году заместитель премьер-министра Игорь Петришенко рассказал, что без инноваций и новых форм работы развитие сферы культуры будет проблематичным. 

Чиновник обратил внимание, что имена белорусских талантов становятся достоянием широкой общественности страны только после заявления о себе в зарубежных телешоу и конкурсах. 

Игорь Петришенко поручил Минкультуры совместно с Белтелерадиокомпанией рассмотреть вопрос о запуске национального телевизионного проекта формата шоу «Голос» или «Х-фактор».
 
 
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«Белтелерадиокомпания» сообщает, что приобрела права на телевизионное шоу «X-Factor». Сейчас компания начинает национальный кастинг.
 
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