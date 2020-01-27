|
Врачи ЕАЭС обсудят онлайн ситуацию с коронавирусом
Источник материала: СТВ
Новости мира. Ситуацию с распространением в мире пневмонии нового типа в режиме онлайн обсудят 27 января главные государственные санитарные врачи стран – участниц Евразийского экономического союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К этому моменту случаи заражения зафиксированы в Австралии, Вьетнаме, Малайзии, Непале, Республике Корея, Сингапуре, США, Таиланде, Франции и Японии.
Первый случай заболевания коронавирусом отмечен и в Украине. Однако штамм не соответствует вирусу, распространившемуся в КНР. В Китае число заболевших приближается к трём тысячам. Более 80 человек погибли.
У всего медперсонала отменены выходные. Врачи переведены на усиленный режим работы. В связи со стремительным распространением заболевания около 10 городов закрыты на карантин. Транспортное сообщение с ними приостановлено.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости мира. Ситуацию с распространением в мире пневмонии нового типа в режиме онлайн обсудят 27 января главные государственные санитарные врачи стран –...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)