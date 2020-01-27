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Врачи ЕАЭС обсудят онлайн ситуацию с коронавирусом

27.01.2020 17:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Ситуацию с распространением в мире пневмонии нового типа в режиме онлайн обсудят 27 января главные государственные санитарные врачи стран – участниц Евразийского экономического союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Врачи ЕАЭС обсудят онлайн ситуацию с коронавирусом

К этому моменту случаи заражения зафиксированы в Австралии, Вьетнаме, Малайзии, Непале, Республике Корея, Сингапуре, США, Таиланде, Франции и Японии.

Китайские медики уточнили симптомы коронавируса

Врачи ЕАЭС обсудят онлайн ситуацию с коронавирусом

Первый случай заболевания коронавирусом отмечен и в Украине. Однако штамм не соответствует вирусу, распространившемуся в КНР. В Китае число заболевших приближается к трём тысячам. Более 80 человек погибли.

 

Первые случаи заражения коронавирусом выявлены в Европе. Во Франции заболели уже 3 человека

Врачи ЕАЭС обсудят онлайн ситуацию с коронавирусом

У всего медперсонала отменены выходные. Врачи переведены на усиленный режим работы. В связи со стремительным распространением заболевания около 10 городов закрыты на карантин. Транспортное сообщение с ними приостановлено.

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Новости мира. Ситуацию с распространением в мире пневмонии нового типа в режиме онлайн обсудят 27 января главные государственные санитарные врачи стран –...
 
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