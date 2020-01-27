Полный беспредел: блогера Серого Кота осудили еще на 15 суток до 120!

Видеоблогера Дмитрия Козлова (блогер "Серый Кот") осудили на очередные 15 суток, сообщают правозащитники из "Правовой инициативы". Таким образом, в сумме Козлова приговорили к 120 суткам ареста.





Пока он отсидел 26 суток, после чего парня выпустили — якобы на время дезинфекции в изоляторе.









Первого посла Беларуси в Германии Петра Садовского оштрафовали на 810 рублей (30 базовых величин). На столько же оштрафован известный переводчик Лявон Барщевский.





Глава оргкомитета партии Белорусская социал-демократическая партия "Народная Грамада" Николай Статкевич оштрафован на 1350 рублей (50 базовых).