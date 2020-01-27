В Беларуси задержали главного борца с ворами в законе

Источник материала: Ежедневник



фото: gomel.today

Информацию о задержании бывшего главы 2-го управления ГУБОПиК МВД Владимира Тихини подтвердил его сын и несколько других источников. Впрочем, позже родные Тихини отказались комментировать ситуацию.

О том, что отец находится в СИЗО КГБ, сын Владимира Тихини подтвердил в разговоре с «Нашей Нивой» . По его словам, бывшего руководителя Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД задержали 24 января. Позже с порталом tut.by связались родные Тихини, которые заявили, что не подтверждают задержание. Тем не менее, издание ссылается на другие источники, которые задержание все же подтвердили.

Владимир Тихиня совсем недавно – в декабре прошлого года - ушел в отставку.

Причина задержания пока неясна. Блогер Neхta написал в своем Телеграм-канале, что, по слухам, Тихиню подозревают во взятках. Однако его сын опроверг эту информацию.

Владимир Тихиня – личность в Беларуси известная. Его называли звездой белорусского сыска и грозой воров в законе. Недавно он получил почётную медаль МВД.

«Мы работаем в таком направлении, чтобы привлекать к уголовной ответственности легализованных криминальных авторитетов, которые начинали с 1990-х», - говорил Тихиня в интервью ОНТ в марте прошлого года.

Ранее Тихиня рассказывал о существовании двух видов оргпреступности в Беларуси - бандитов-вымогателей, которые отсидели и вышли на свободу, и тех, кто в 90-е сколотил солидный капитал, организовал легальный бизнес и обзавелся связями во власти. Вторую группу Тихиня называл наиболее опасной.

«И таких, как я называю, легализованных криминальных авторитетов у нас не один и не два. И с ними чиновники здороваются и разговаривают. Думаю, что не все чиновники знают, с кем имеют дело. Но уже некоторым мы открыли глаза. Я всегда говорил и буду повторять — прежде, чем с кем-то общаться, нужно посмотреть, возможно ли заработать в Беларуси миллионы долларов. Если ты большой руководитель, грамотный и умный чиновник, ты можешь и должен узнать информацию о том, кто приходит к тебе в кабинет и ведет разговоры "за бизнес". А мы готовы помочь с информацией. И я не согласен с тем, что в Беларуси нет организованной преступности. Все привыкли считать, что оргпреступность — это банды, которые воруют и вымогают, как это было в 90-е годы прошлого века. Но сейчас уже не те времена. Оргпреступность действует все более профессионально и скрытно, она сплачивается. Эти люди лезут в экономику, организуют свой бизнес и легализуют преступные доходы», - рассказывал Тихиня в интервью Спутнику.

Его бывший коллега в неофициальной беседе с tut.by не исключил, что задержание - это месть лиц, чьи интересы были затронуты расследованиями Тихини. В свое время Тихиня работал по таким громким делам, как «дело морозовцев», «дело поселковых», по делам известных в Беларуси криминальных авторитетов.

Напомним, что сегодня также появилась информаци я о задержании четырех руководителей сахарных комбинатов.