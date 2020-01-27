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Власти Беларуси задумались о модернизации партийной системы
Источник материала: Партизан
В администрации президента РБ допускают возможность «серьезной» модернизации партийной системы.
«Вполне возможно, что нам необходимо серьезно задуматься над модернизацией партийной системы», - заявил в эфире белорусского ТВ замглавы администрации Андрей Кунцевич.
По его словам, эту тему следует поднять и обсудить «на парламентских и экспертных площадках».
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В администрации президента РБ допускают возможность «серьезной» модернизации партийной системы.
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