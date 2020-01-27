Власти Беларуси задумались о модернизации партийной системы

«Вполне возможно, что нам необходимо серьезно задуматься над модернизацией партийной системы», - заявил в эфире белорусского ТВ замглавы администрации Андрей Кунцевич.





По его словам, эту тему следует поднять и обсудить «на парламентских и экспертных площадках».



