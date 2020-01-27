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Предприятия за 2019 год уволили больше 730 тысяч человек. Каких работников активнее всего увольняют

27.01.2020 19:34 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси за 2019 год уволили почти 733,5 тысячи работников, а наняли на работу почти на 50 тысяч меньше — 686,2 тысячи человек. В декабре прошлого года уволенных тоже оказалось больше, чем принятых. Об этом сообщает Белстат. В статистике не учитываются микроорганизации и малые организации без ведомственной подчиненности.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В частности, в декабре свои трудовые книжки пришлось забрать 49 153 людям, в то время как на новое место смогли устроиться 43 914 человек. Самой заметной разница оказалась в горнодобывающей промышленности (уволенных в этой сфере было на 46,4% больше, чем принятых), финансовой и страховой деятельности (на 29,2%), сельском, лесном и рыбном хозяйстве (на 21,7%), обрабатывающей промышленности (на 20,9%). Активнее увольняли, чем нанимали, также в строительстве (уволенных было на 18,4% больше), образовании (на 14,4%), здравоохранении и социальных услугах (на 5,7%).

Сфер, в которых трудоустроиться было проще, чем потерять работу, в декабре было всего три. Это информация и связь (принятых было на 19,7% больше, чем уволенных), снабжение элетроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом (на 14,1%), торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов (на 6,3%).

В Беларуси продолжает сокращаться численность занятого в экономике населения. В декабре 2019 года в экономике было занято 4 миллиона 333,5 тысячи человек. Это на 2,5 тысячи человек меньше, чем годом ранее.

При этом уровень фактической безработицы в четвертом квартале прошлого года составил 4%. По сравнению с предыдущим кварталом он вырос на 0,1 процентного пункта.

В 2018 году организации уволили 715 436 человек, а взяли на работу почти на 42 тысячи человек меньше.

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В декабре уволенных тоже оказалось больше, чем принятых на работу.
 
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