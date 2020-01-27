|
Предприятия за 2019 год уволили больше 730 тысяч человек. Каких работников активнее всего увольняют
Источник материала: Tut.by
В Беларуси за 2019 год уволили почти 733,5 тысячи работников, а наняли на работу почти на 50 тысяч меньше — 686,2 тысячи человек. В декабре прошлого года уволенных тоже оказалось больше, чем принятых. Об этом
В частности, в декабре свои трудовые книжки пришлось забрать 49 153 людям, в то время как на новое место смогли устроиться 43 914 человек. Самой заметной разница оказалась в горнодобывающей промышленности (уволенных в этой сфере было на 46,4% больше, чем принятых), финансовой и страховой деятельности (на 29,2%), сельском, лесном и рыбном хозяйстве (на 21,7%), обрабатывающей промышленности (на 20,9%). Активнее увольняли, чем нанимали, также в строительстве (уволенных было на 18,4% больше), образовании (на 14,4%), здравоохранении и социальных услугах (на 5,7%).
Сфер, в которых трудоустроиться было проще, чем потерять работу, в декабре было всего три. Это информация и связь (принятых было на 19,7% больше, чем уволенных), снабжение элетроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом (на 14,1%), торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов (на 6,3%).
В Беларуси продолжает сокращаться численность занятого в экономике населения. В декабре 2019 года в экономике было занято 4 миллиона 333,5 тысячи человек. Это на 2,5 тысячи человек меньше, чем годом ранее.
При этом уровень фактической безработицы в четвертом квартале прошлого года
В 2018 году организации
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В декабре уволенных тоже оказалось больше, чем принятых на работу.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)