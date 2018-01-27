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Сел в такси и не вернулся в СССР, любил женщин, а не мужчин. История жизни знаменитого Михаила Барышникова

27.01.2020 19:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Я не стремлюсь танцевать лучше других, я хочу танцевать лучше самого себя», — говорит Михаил Барышников. И, если подумать, у него действительно никогда не было достойных конкурентов кроме самого себя.

Мировая звезда классического балета и одновременно номинант на «Тони» и «Оскара». Снимался в «Сексе в большом городе» и играл в спектаклях Роберта Уилсона. Дружил с принцессой Дианой и крутил роман с Лайзой Миннелли. Наплевал на географию и политику, жанры и эстетику в своем желании стать непревзойденным танцовщиком. Все это о нем. Михаил Барышников отметил свой 72 день рождения.

Непростое детство только закалило характер будущего артиста. Миша Барышников родился и вырос в Риге, в офицерской семье. Отец — жестокий и непростой человек, а мать — напротив — мягкая и творческая натура. Именно она привила сыну любовь к искусству, постоянно устраивая для него походы в театр, филармонию и на концерты.

В 10 лет Михаил принял решение заниматься балетом профессионально и с блеском выдержал экзамен в хореографическую школу. Заниматься приходилось много и тяжело. Чего стоит только один эпизод из биографии Барышникова-ученика, когда педагог Хелена Тангиева сказала ему, что роста у Михаила не хватает для того, чтобы в будущем стать полноценным артистом балета. И, ежедневно, Михаил выполнял ужасно мучительное упражнение: принимал определенную позу йоги, а на каждое его колено садилось по человеку.

Истязал себя до тех пор, пока не вырос до своих 165 сантиметров. Страшная нагрузка на суставы и связки причиняла ему нестерпимую боль, но он не жаловался. Да и некому в общем-то было жаловаться.

Ему было 12, когда любимая мама покончила с собой. Отец вскоре женился во второй раз, и места для старшего сына в его сердце с тех пор больше не было. Михаил ему этого не простил. И после своего переезда в Ленинград никогда не будет с ним общаться.

В 1964 году Латвийская национальная опера приезжает на гастроли в Ленинград. В числе прочих юных артистов, занятых в спектаклях был и Михаил Барышников. Его замечает один из артистов Театра оперы и балета имени С.М. Кирова (сегодняшняя Мариинка) и знакомит Мишу с педагогом Ленинградского хореографического училища, наставником самого Рудольфа Нуреева, Александром Пушкиным. Тезка великого русского поэта приходит в восторг от одаренного мальчишки и забирает его в свое учебное заведение. Этот тандем учитель-ученик оказался необычайно плодотворным. Барышников еще будучи воспитанником хореографического училища завоевывает первую премию на Международном конкурсе артистов балета в Варне.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

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«Я не стремлюсь танцевать лучше других, я хочу танцевать лучше самого себя», - говорит Михаил Барышников. И, если подумать, у него действительно никогда не было...
 
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