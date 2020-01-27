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В Мозыре женщину обокрали, пока она избивала парней
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В начале января вечером в Мозыре женщина подралась с двумя парнями. В это время у неё из кошелька были вытащены деньги.
Как
После потасовки парни хотели уйти, но были задержаны сотрудниками милиции, поскольку женщина кричала и звала на помощь. Однако вскоре правоохранители выяснили, что потерпевшая на самом деле является подозреваемой. В отношении жительницы Наровли было возбуждено уголовное дело.
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Хозяйка денег обнаружила нехватку наличности, когда уже вернулась в Наровлю. Женщина решила, что 100 рублей позаимствовал её сожитель, но милиционеры доказали невиновность мужчины и установили, что в правонарушении подозревается 40-летняя мозырянка.
Подозреваемая в хулиганстве женщина ранее не нарушала правопорядок, а другая фигурантка уже привлекалась к уголовной ответственности за имущественные преступления.
Месяцем ранее в Мозыре женщина разбила бутылку о голову посетителя ночного клуба.
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Новости Беларуси. В начале января вечером в Мозыре женщина подралась с двумя парнями. В это время у неё из кошелька были вытащены деньги. Как сообщает МВД...
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