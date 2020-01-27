ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александр Сырей дисквалифицирован на 7 матчей за то, что ударил сопернику клюшкой между ног, а затем "добавил" лежачему ногой

27.01.2020 19:09 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Защитник "Химика" Александр Сырей дисквалифицирован на семь матчей на основании пунктов 1.2 и 2.14 приложения к Дисциплинарному регламенту. В игре с "Могилевом" хоккеист нарушил правила 151, п. 1 ("Удар ногой") и 159, п. 6 ("Удар соперника клюшкой").

Один матч дисквалификации Сырей уже отбыл, отмечает официальный сайт ФХБ.

Сырей наказан за грязную игру в поединке с "Могилевом" (4:3 Б). В первом периоде хоккеист за чужими воротами ударил соперника клюшкой в пах. А затем отоварил уже лежавшего на льду игрока "Могилева" ногой.
 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Защитник "Химика" Александр Сырей дисквалифицирован на семь матчей на основании пунктов 1.2 и 2.14 приложения к Дисциплинарному регламенту. В игре с "Могилевом"...
 
Новости дня
Новости разные
 
На любой вкус. Геймеры показали, как выглядят их игровые комнаты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

26.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
27.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика