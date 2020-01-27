На любой вкус. Геймеры показали, как выглядят их игровые комнаты

Источник материала: СТВ

Обустройство своего дома – очень важное дело. Человек проводит много времени в жилище, поэтому оно должно приносить удовольствие. Это место должно быть окопом, крепостью и обителью наслаждений.

В зависимости от человека квартиры и дома принимают совершенно разный вид. У семейных людей жилище проектируется так, чтобы всем хватило пространства, а риски получения травм детьми были сведены к минимуму.

Господствует минимализм. Показываем красивые комнаты без излишеств

У увлечённых спортом людей дом напоминает магазин экипировки: велосипеды, сноуборды, палатки и походные рюкзаки, одежда для пустыни, одежда для полярного климата. А комнаты геймеров – произведения искусства, созданные из фигурок, подсветки, приставок и компьютеров.



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Фото: reddit.com/user/Beers_and_Cheers_



Фото: reddit.com/user/Halltron

Ранее мы показывали комнаты, в которых живут свободные парни.