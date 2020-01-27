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Милиционерам будут ставить баллы
Источник материала: Партизан
Введение балльной системы оценки работы сотрудников милиции - попытка стать гуманнее и ближе к людям. Такое мнение сегодня высказал журналистам министр внутренних дел Юрий Караев после коллегии УВД Витебского облисполкома, передает корреспондент
По словам министра, в ведомстве сейчас меняют методы оценки труда правоохранителей. "Недавно мною был подписан документ о введении балльной системы оценки. Наверное, она не совершенна, мы пробуем ее, это попытка стать гуманнее и ближе к людям, - сказал Юрий Караев. - Посмотрим, как все пойдет. Думаю, балльная система будет на пользу всем".
Глава ведомства добавил, что для успешного функционирования органов внутренних дел сотрудники милиции должны быть примером для граждан, не нарушать служебную и личную дисциплину. "Мы работаем для людей, а не на какую-то статистику. Не нужно гоняться за мелкими экономическими преступлениями, а выявлять крупный вред. Главное, как мы защитили граждан, задержали ли преступников. Особенно в резонансных делах: разбои, тяжкие телесные и убийства. Люди ждут, что во всем справедливо разберутся и преступление не останется нераскрытым", - отметил Юрий Караев.
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Введение балльной системы оценки работы сотрудников милиции - попытка стать гуманнее и ближе к людям. Такое мнение сегодня высказал журналистам министр...
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