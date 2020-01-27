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Названы финалисты белорусского отбора на «Евровидение-2020»

27.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Названы финалисты белорусского отбора на «Евровидение-2020»

В финальном гала-концерте, который должен состояться не позднее 6 марта, выступят 12 артистов, рассказали в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

Жюри утвердило список претендентов, которые выступят в финальном гала-концерте и поборются за путевку на «Евровидение-2020».

1. Гламозда Анастасия Игоревна — Burning again

2. Хмельницкая Дарья Павловна — On Fire

3. Быкова Юлия Викторовна (AURA) — «Барані сваё»

4. Грибусова Валерия Олеговна, Пашкевич Владислав Константинович (VAL) — «Да вiдна»

5. Пушнова Анжелика Дмитриевна — True Love

6. Шиманская Ольга Игоревна (NAPOLI) — Dоn’t let me down

7. Захарик Александра Николаевна (Саша Захарик) — Rocky Road

8. Смольская Екатерина Олеговна (КейСи) — Chili Pepper

9. Ярош Ян Геннадьевич — Fire

10. Развадовская Анастасия Александровна — Hello

11. Григорьева Ольга Игоревна, Яночкина Юлия Викторовна, Кауфман Светлана Григорьевна (Группа CHAKRAS) — La-ley-la

12. Вахомчик Анастасия Игоревна (Малашкевич Анастасия) — Invisible

Прослушивание проходило вживую. Конкурсантов оценивала фокус-группа, в состав которой вошли руководитель музыкального вещания Первого национального канала Белорусского радио Татьяна Якушева, певец и телеведущий Георгий Колдун, певица Зена, председатель Белорусского союза композиторов Елена Атрашкевич, дуэт NaviBand, певец и композитор Юрий Селезнев, художественный руководитель вокального ансамбля «Камерата» Ольга Воробьева,  музыкальный продюсер Яна Станкевич, режиссер, художественный руководитель Молодежного театра эстрады Владислава Артюковская.

— Среди участников были исполнители самодеятельного плана, а были те, кто интересен как артист, — отметила композитор Елена Атрашкевич. — Встречаются довольно качественные песни, но бывает, что репертуар хороший, а вокалист, как говорится, «не попадает» в композицию. Так вот, у тех, у кого все совпало, были наибольшие шансы войти в заветную группу финалистов.

Во вторник в стенах медиахолдинга пройдут жеребьевка финалистов национального отбора на «Евровидение-2020» и рабочая встреча творческой группы проекта от Белтелерадиокомпании.

СБ
 
 
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В финальном гала-концерте, который должен состояться не позднее 6 марта, выступят 12 артистов, рассказали в пресс-службе Белтелерадиокомпании. Жюри утвердило список...
 
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