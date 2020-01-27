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Пять пожаров случилось в Минской области за последние сутки. Три человека погибли
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В деревне Стеберяки Вилейского района загорелся деревянный дом. Еще до прибытия спасателей обрушилась крыша, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Во время пожара погиб хозяина. Повреждены перекрытия, стены, имущество.
Еще один пожар закончился трагедией в деревне Щитомиричи Минского района. Здесь погибли хозяин и его брат. Причины происшествий устанавливаются.
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Новости Беларуси. В деревне Стеберяки Вилейского района загорелся деревянный дом. Еще до прибытия спасателей обрушилась крыша, сообщили в программе «Минщина» на...
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