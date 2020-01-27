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В Круглянском районе Peugeot врезался в попутный трактор - водитель легковушки погиб

27.01.2020 20:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

ДТП произошло около 8 утра 27 января на 34-ом км трассы Толочин–Круглое–Вишов, сообщает МВД Беларуси.


33-летний могилевчанин на Peugeot врезался в двигавшийся впереди трактор «Беларус 82.1». От удара иномарка съехала в кювет и врезалась в дерево. В результате аварии водитель погиб на месте.


С начала года на дорогах области погибли 9 человек и 38 получили травмы, сообщили в УГАИ УВД Могилевского облисполкома.

 
 
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33-летний могилевчанин на Peugeot врезался в двигавшийся впереди трактор «Беларус 82.1».
 
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