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В Круглянском районе Peugeot врезался в попутный трактор - водитель легковушки погиб
Источник материала: Tut.by
ДТП произошло около 8 утра 27 января на 34-ом км трассы Толочин–Круглое–Вишов,
33-летний могилевчанин на Peugeot врезался в двигавшийся впереди трактор «Беларус 82.1». От удара иномарка съехала в кювет и врезалась в дерево. В результате аварии водитель погиб на месте.
С начала года на дорогах области погибли 9 человек и 38 получили травмы, сообщили в УГАИ УВД Могилевского облисполкома.
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33-летний могилевчанин на Peugeot врезался в двигавшийся впереди трактор «Беларус 82.1».
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