В Круглянском районе Peugeot врезался в попутный трактор - водитель легковушки погиб

Источник материала: Tut.by

ДТП произошло около 8 утра 27 января на 34-ом км трассы Толочин–Круглое–Вишов, сообщает МВД Беларуси.





33-летний могилевчанин на Peugeot врезался в двигавшийся впереди трактор «Беларус 82.1». От удара иномарка съехала в кювет и врезалась в дерево. В результате аварии водитель погиб на месте.





С начала года на дорогах области погибли 9 человек и 38 получили травмы, сообщили в УГАИ УВД Могилевского облисполкома.