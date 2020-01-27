Знаменитые белорусы примут участие в благотворительном аукционе

Знаменитые белорусы выставили 11 лотов на благотворительный аукцион «Добры Куфар» . Средства от их продажи будут перечислены в поддержку благотворительных проектов. Акция пройдет на площадке объявлений Куфар с 27 января по 10 февраля 2020 года.

Участниками проекта стали певица, дизайнер и радиоведущая Ольга Барабанщикова, олимпийская чемпионка Надежда Скардино, медалистка чемпионатов Европы и мира Мелитина Станюта, музыканты J:МОРС и NaviBand, дизайнеры Катя Безрукова (Tikota Unique) и Максим Ганисевский (Zen Wear), фудхантеры KOKO.by, художница Ника Сандрос, основательница Белорусской недели моды Янина Гончарова и телеведущая Надежда Тимофеева.

Каждая коробка на аукционе уникальна и непосредственно связана с личностью того, кто ее продает. Стартовая цена каждого лота разнится - это сделано для того, чтобы поучаствовать в аукционе могло как можно больше людей.

Стоимость коробок будет меняться, в зависимости от поступающих продавцам предложений. Обладателем каждой акционной коробки станет тот, кто предложит за нее самую высокую цену на момент окончания аукциона. Все вырученные во время проекта средства будут направлены на благотворительность. При этом каждый продавец сам решает, какой проект хочет поддержать.

«Сделать доброе дело и поучаствовать в аукционе просто. Нужно зайти на Куфар и нажать на вкладку «Добрый Куфар» - она находится вверху под поисковой строкой. По клику на нее откроется страница аукциона, где собраны все лоты участников. Если используете мобильное приложение, в фильтрах поставьте галочку в строке «Аукцион «Добры куфар». Выбирайте понравившийся лот и присылайте свою ставку в сообщения автору объявления. При этом новая цена должна быть как минимум на 5 рублей выше той, что указана в объявлении. Если несколько покупателей предложат одинаковую цену за лот, аукцион выиграет тот, кто отправил свою ставку первым», - рассказывает начальник отдела маркетинга площадки объявлений Куфар Виктория САЦУТА.

Белорусская гимнастка Мелитина Станюта выставит на аукцион майку из официальной экипировки нашей сборной на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Эта Олимпиада стала последней в карьере спортсменки - в 2016 году она простилась с большим спортом и начала работу в качестве тренера. Вырученные от продажи лота средства пойдут на поддержку проекта «Дом для детей с онкологией». Это проект для семей из регионов, которые привозят детей на стационарное лечение в РНПЦ детской онкологии в Боровлянах. У многих из них нет друзей или знакомых в Минске, у которых можно было бы остановиться во время лечения.





Проект «Дом для детей с онкологией» предоставляет таким семьям жилье бесплатно. Но, чтобы проект жил дальше, ему нужна поддержка.

«Помогать - это именно та «нужность», которая дана человеку, чтобы он жил на земле. Мне нравится цитата А.Грина «... сделай ему чудо, если ты в состоянии. Новая душа будет у него и новая у тебя». Мне хочется, чтобы все получилось, и этот проект стал маленьким чудом, которое поможет «Дому для детей с онкологией» и дальше помогать десяткам белорусских семей, в чьих жизнях появилось страшное слово «рак».

Деньги, вырученные от продажи лота финалистов «Евровидения» NaviBand, будут направлены в школу-интернат для детей с интеллектуальной недостаточностью и детей, находящихся в социально-опасном положении.





«Мы решили поддержать это место, потому что были там однажды и общались с малышами. Особенно болит сердце, когда есть свой маленький человек, хочется хоть чем-то помочь этим деткам, у которых на пути к нормальному будущему много трудностей. От этого очень тяжело. Мы понимаем, что это капля, но из мелочей все и состоит. Может быть, кто-то вдохновится и захочет также помочь, - рассказывают музыканты. - В коробочку мы положили 4 билета на наш большой концерт в Минске и презентацию нового альбома 20 февраля в PrimeHall, а также часть наших личных украшений, несколько брошек, браслет и кулонов. Кроме этого, покупка лота даёт возможность попасть к нам за кулисы после концерта».

Ольга Барабанщикова, певица, радиоведущая, создатель бренда одежды, в коробку положила приглашение на модный показ Loverani и эксклюзивное приглашение на частное посещение backstage-зоны во время показа бренда, а также модный худи.





«Для меня этот аукцион - еще одна возможность обратить внимание на проблему бездомных животных. Об этой проблеме нужно говорить как можно чаще, - о ее масштабах и о том, сколько жестокости и предательства совершается по отношению к ним каждый день. Мне бы хотелось, чтобы наши дети выросли добрее и внимательнее к животным», - рассказывает Ольга Барабанщикова.

J:МОРС присоединились к благотворительному аукциону чтобы помочь Милане Пшенко - девочке, у которой диагностировали спинально-мышечную атрофию первого типа. Без лечения у Миланы нет шансов, но ее жизнь может спасти всего лишь одна инъекция препарата ZOLGENSMA. К сожалению, это самое дорогое лекарство в мире, которое стоит $2,1 млн.

В коробке от J:МОРС - билеты на Симфонический концерт J:МОРС, право прохода за кулисы и сувениры с символикой группы.





Владимир Пугач, фронтмен J:МОРС: «Знаю не понаслышке: чтобы самому серьезно заниматься благотворительностью, нужно посвящать этому все время. Поэтому так важны проекты, которые объединяют нас вместе и дают возможность помочь тем, кому это действительно важно. История Миланы Пшенко - это история маленького бойца, который каждый день сражается за жизнь и проходит через сложности, которые мы с вами даже не можем представить. Я надеюсь, что этот аукцион заметят те, кто действительно может помочь, и сумма, которую мы соберем, даст надежду родителям малышки получить нужное лекарство».

Поучаствовать в благотворительном аукционе смогут все белорусы. Коробку к победителю аукциона доставят через «Куфар Доставку» в любой город Беларуси, в течение пяти дней после перечисления денег на благотворительный счет.

Проект «Добры куфар» также поддержали компании Wargaming и Oriflame. Компания Oriflame собрала beauty-коробку, в которую поместили декоративную и уходовую косметику бренда и бизнес-аксессуары.

Кого поддержат другие участники аукциона?